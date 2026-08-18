Prikkelarme introductie TU/e populairder dan ooit: 'Ben geen partygoer'
Geen feestjes met keiharde muziek, maar liever bordspellen, lezen, gamen of zwaardvechten. Steeds meer studenten van de TU Eindhoven kiezen voor zo'n prikkelarme introductieweek in plaats van het drukke, feestelijke programma. Dit jaar is die rustige variant groter dan ooit.
Voor elke deelnemer aan de introductie is er dit jaar wat te kiezen. Twee jaar geleden begon de TU/e met een pilot voor een prikkelarm programma. Vorig jaar liep dat alleen 's avonds, omdat de meeste feestjes dan plaatsvinden. Dit jaar draait het prikkelarme programma ook overdag.
Twee programma's
"De hele week lang zetten we twee programma's naast elkaar", zegt communitymanager Esther Lutterman van de TU/e. "Het ene heeft veel prikkels, geluid en 'wat komt er op me af', het andere veel minder. Maar ook daar kun je vrienden maken, je plek vinden en een warme landing hebben."
De universiteit merkt dat steeds meer studenten behoefte hebben aan zo'n prikkelarme introductie. "Studenten vinden het heel fijn dat we dit aanbieden", zegt Lutterman. Ze hoorde ook van studenten die zich eerst niet wilden aanmelden voor de introductie of de feestjes, maar uiteindelijk toch voor de prikkelarme variant kozen.
Populair bij internationals
Na de geslaagde pilot van twee jaar geleden deelde de TU/e de ervaringen en tips met andere universiteiten. Daardoor gingen ook andere universiteiten een prikkelarm programma organiseren. Ook doen steeds meer internationale studenten mee. Bij hen draait het volgens Lutterman minder om feesten en bier drinken en meer om kennismaken met anderen.
Een internationale student kiest bijvoorbeeld liever voor bordspellen in het rustige gedeelte. "Er zijn hier niet zoveel mensen, dus is het makkelijker voor mij om hier te zijn. Ik vind dit leuker dan feesten."
Voor Jasmijn wordt een plek met veel prikkels soms te veel. "Ik vind het lekker om af en toe naar de rustige ruimte te gaan voor wat rust. Ik houd niet zo van feestjes." Ook een andere student is blij met meer keuze dan alleen feesten: "Ik ben niet zo'n partygoer."
Ruimte voor rust
Volgens Jesse van Meer van Stichting Donatues draait het tijdens het prikkelarme programma vooral om verbinding en laagdrempelig contact, zonder bombarie. "We merken dat studenten dat heel fijn vinden. Ze hebben echt de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Soms slaan ze de smalltalk over, terwijl ze spelletjes doen en op hun eigen manier verbinding leggen."
Van Meer ziet allerlei soorten studenten voorbijkomen, ook studenten die graag feesten maar tussendoor behoefte hebben aan rust. Volgens hem leren studenten elkaar hierdoor op een andere manier kennen. "Op feestjes zie je de losbandige kant. Hier heb je de ruimte om elkaar te leren kennen via hobby's, maar ook met verhalen over de onrust in de wereld. Je komt hier als student alleen aan, dus het is fijn als je ook veiligheid en geborgenheid vindt."
Behoefte aan contact
Die behoefte aan contact met anderen werd volgens Van Meer vooral duidelijk tijdens de coronatijd. Bij de prikkelarme introductie ligt de nadruk daarom meer op de persoon dan op de activiteit. "Studenten zoeken waar ze erbij horen. Als het feest is, valt al veel af."