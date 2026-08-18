Dodelijk ongeluk A59: OM evalueert met politie en gemeente over afspraken

Het Openbaar Ministerie evalueert met de politie en de gemeente Den Bosch de afspraken rond het tractorprotest van vrijdag. Toen kwamen een man en een vrouw om het leven bij een ongeluk aan het einde van een file op de A59. Het OM bekijkt welke keuzes zijn gemaakt en wat daarvan te leren valt voor de toekomst.

Een woordvoerder van het OM in Oost-Brabant zegt dat wordt gekeken naar de afspraken die voorafgaand aan het protest zijn gemaakt tussen het OM en de politie. Ook praten de partijen over de afspraken uit de lokale driehoek: de burgemeester van Den Bosch, het OM en de politie.

Het OM kijkt naar welke afwegingen zijn gemaakt, hoe is opgetreden en wat de politie en justitie daarvan kunnen leren. Wanneer de evaluatie klaar is, kan de woordvoerder nog niet zeggen.



Protest bij provinciehuis

Boeren reden vrijdag met tractoren naar het provinciehuis in Den Bosch, deels over snelwegen. Dat mag eigenlijk niet, maar het OM en de politie grepen niet in.

De politie had een dag voor het protest gemeld dat trekkers op de snelweg niet zouden worden gestopt.