Freek en Eva bereiken hun Zweedse eiland: 'Onder de rode mieren'

Freek (24) en Eva (23) uit Berlicum en Den Bosch hebben dinsdag voor het eerst hun eigen eiland gezien. Ze zijn een jaar lang eilandbewaarder van het Zweedse eilandje Medbådan. Wennen is het zeker, want al snel zaten ze onder de rode mieren.

De tent staat en de Brabantse vlag wappert in de wind. Het koppel is dinsdagochtend op tijd opgestaan om de laatste etappe van hun reis te maken. "We zijn redelijk vroeg uit een luxe hotel vertrokken, dus het contrast is groot. In de middle of nowhere hebben we onze auto neergezet en zijn we in de kano gestapt", vertelt Freek dinsdagmiddag in radioprogramma Afslag Zuid op Omroep Brabant. Wedstrijd gewonnen

Freek en Eva wonnen in mei hun eigen eiland. Een Zweeds toerismebureau schreef een wedstrijd uit om eilandbeheerders te vinden voor in totaal vijf Zweedse eilandjes. Meer dan 2200 mensen uit honderd landen deden mee aan de competitie van Visit Sweden. De vijf meest creatieve inzendingen wonnen het gebruiksrecht voor een heel jaar op een van de eilanden. Onder begeleiding van een Zweedse nieuwszender voeren de twee naar hun eiland toe. Freek hielp daarbij volgens Eva erg weinig mee. "Ik moest al het werk doen", vertelt ze lachend. Het juiste eiland vinden viel uiteindelijk mee.

Eerste stappen

"Het was vanochtend echt super mistig, maar het varen ging best wel makkelijk. Het eerste gedeelte van de tocht moesten we dicht bij de kust blijven. Links om een groot eiland heen, maar daarna eyes on the prize en doorpeddelen naar die van ons."

Eva met de Brabantse vlag op het Zweedse eilandje Medbådan (foto: @ons_eilandje/Instagram).

De eerste stappen op het eiland voelden onwerkelijk. "Het was heel bijzonder. Een soort mix tussen Expeditie Robinson en Cast Away", licht Eva toe. "Het eerste wat we hebben gedaan, is de Brabantse vlag neerzetten", vertelt Freek trots. Daarna liep het koppel een verkennend rondje en zette hun basecamp op. "We hebben een tentje met een afdakje, gaan straks een vuurtje maken en eten." Rode mieren

Er is wel een klein dingetje: op het eiland zijn heel veel mieren, en dat is wat minder fijn. "We zitten onder de rode mieren", vertelt het stel. "Het is heel erg back to the basics." Toch hebben Freek en Eva heel veel zin in het avontuur. Van dinsdag op woensdag slapen de Brabanders in een tent op het eiland. "We gaan straks proberen vuur te maken en eten te bereiden. We hoopten op vers gevangen vis, maar dat is nog niet gelukt. Dus gaan we nu de broodjes knak eten die we hebben meegenomen."

Het koppel ontdekt samen het eilandje dat ze een jaar lang bewaren (foto: @ons_eilandje/Instagram).