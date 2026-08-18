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Vrouw met verf bespoten in Den Bosch: politie vermoedt link met asielopvang
Vandaag om 18:15 • Aangepast vandaag om 18:31
De mishandeling van een vrouw in juni waarbij ze werd bespoten met rode verf, zou volgens de politie te maken hebben met de asielopvang in Engelen. Voor de mishandeling in Den Bosch is een 41-jarige man uit de stad aangehouden, meldt de politie dinsdag. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden.
Een vrouw fietste op 14 juni nietsvermoedend door Den Bosch, toen twee mannen haar klemgereden. Ze mishandelden haar, schreeuwden naar haar en bespoten haar met rode verf.
Link met asielopvang
Hoewel de vrouw geen aangifte wilde doen, pakten de politie en het Openbaar Ministerie de zaak toch op. Uit onderzoek kwamen sterke aanwijzingen dat de mishandeling te maken heeft met de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Dat onderzoek loopt nog, meldt de politie.
De politie verdenkt de 41-jarige man ervan de vrouw te hebben mishandeld. De 43-jarige man zit niet meer vast, maar blijft verdachte in de zaak.
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