Vrouw met verf bespoten in Den Bosch: politie vermoedt link met asielopvang

De mishandeling van een vrouw in juni waarbij ze werd bespoten met rode verf, zou volgens de politie te maken hebben met de asielopvang in Engelen. Voor de mishandeling in Den Bosch is een 41-jarige man uit de stad aangehouden, meldt de politie dinsdag. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden.

Redactie Geschreven door

Een vrouw fietste op 14 juni nietsvermoedend door Den Bosch, toen twee mannen haar klemgereden. Ze mishandelden haar, schreeuwden naar haar en bespoten haar met rode verf.