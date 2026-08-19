PSV komt steeds dichter bij komst van Lutsharel Geertruida

PSV heeft goede hoop dat verdediger Lutsharel Geertruida de selectie van de landskampioen snel komt versterken. De club maakt vorderingen in onderhandelingen met RB Leipzig over een huurcontract met optie tot koop.

Volgens betrokken partijen is de deal nog niet afgerond. De 26-jarige Geertruida verliet Feyenoord twee jaar geleden voor Leipzig, dat 20 miljoen euro voor hem betaalde. Geertruida speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland.

Geertruida maakte aanvankelijk geen deel uit van de WK-selectie van het Nederlands elftal voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Na de blessure van Jurriën Timber werd hij alsnog opgeroepen.

Feyenoord en Ajax dachten de afgelopen weken ook aan Geertruida. Maar de kampioen uit Eindhoven handelt slagvaardig. PSV is al weken op zoek naar verdedigers die het centrum van de defensie kunnen versterken.

Nieuwe verdediger

De roep om versterking van de verdedigende linie was de afgelopen weken luid onder PSV-supporters. PSV is kwetsbaar achterin, bleek ook in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ en de daaropvolgende thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

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