Navigatie overslaan
Ontdek

PSV komt steeds dichter bij komst van Lutsharel Geertruida

Vandaag om 07:41 • Aangepast vandaag om 08:20
Geertruida tijdens het afgelopen WK in Noord-Amerika (foto: Hans van der Valk/Orange Pictures).
Geertruida tijdens het afgelopen WK in Noord-Amerika (foto: Hans van der Valk/Orange Pictures).

PSV heeft goede hoop dat verdediger Lutsharel Geertruida de selectie van de landskampioen snel komt versterken. De club maakt vorderingen in onderhandelingen met RB Leipzig over een huurcontract met optie tot koop.

Profielfoto van Juul ten Haaf
Geschreven door
Juul ten Haaf

Volgens betrokken partijen is de deal nog niet afgerond. De 26-jarige Geertruida verliet Feyenoord twee jaar geleden voor Leipzig, dat 20 miljoen euro voor hem betaalde. Geertruida speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland.

Geertruida maakte aanvankelijk geen deel uit van de WK-selectie van het Nederlands elftal voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Na de blessure van Jurriën Timber werd hij alsnog opgeroepen.

Feyenoord en Ajax dachten de afgelopen weken ook aan Geertruida. Maar de kampioen uit Eindhoven handelt slagvaardig. PSV is al weken op zoek naar verdedigers die het centrum van de defensie kunnen versterken.

Nieuwe verdediger
De roep om versterking van de verdedigende linie was de afgelopen weken luid onder PSV-supporters. PSV is kwetsbaar achterin, bleek ook in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ en de daaropvolgende thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Beluister de podcast Transferzomer van PSV:

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.