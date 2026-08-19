Natuurbrand dwingt organisatie wielertoertocht tot pijnlijk besluit

De fietstoertocht Diekirch-Valkenswaard gaat zaterdag niet door. De route loopt door het Belgische gebied Hoge Venen waar al dagen een enorme natuurbrand woedt. De organisatie vindt het niet verantwoord en niet gepast om daar te fietsen. De korte route van het evenement gaat wel gewoon door.

Elk jaar is de wielerklassieker vanuit het plaatsje Diekirch in Luxemburg naar Valkenswaard, een tocht van zo'n 255 kilometer. De eerste editie was in 1979. Maar de natuurbrand in de Ardennen gooit dit jaar roet in het eten. Sinds vrijdagmiddag is daar de grootste natuurbrand ooit in België.

De organisatie meldt dat het bestuur "met pijn in het hart" dit besluit heeft genomen vanwege de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers. Vertegenwoordigers van het wielerevenement zijn ook in het Belgische gebied geweest om de situatie te beoordelen.

'Niet gepast'

"Tevens speelt mee dat wij het niet gepast vinden dat wij een toertocht door dit gebied organiseren terwijl de Belgische overheid inwoners in de verre omgeving oproept om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen vanwege de roetdeeltjes in de lucht. En uiteraard ook het evacueren van inwoners draagt bij aan onze beslissing", zegt het bestuur.

De korte route van het evenement gaat wel door. Dat is een alternatieve route van 150 kilometer die start vanaf de Markt in Valkenswaard. De korte route is hetzelfde als andere jaren.