Indrukwekkende beelden van Chinooks die enorme natuurbrand Ardennen blussen

De Koninklijke Luchtmacht heeft zondagavond indrukwekkende beelden gedeeld van Chinooks die de enorme natuurbrand in de Belgische Ardennen aan het bestrijden zijn. De twee blushelikopters zijn gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen. Net al zaterdag zijn ze zondag bijna de hele dag wezen blussen boven de Hoge Venen.

De veenbrand in de Ardennen woedt al sinds vrijdagmiddag en blijkt nog steeds lastig te bestrijden. Het is de grootste natuurbrand ooit in België. Honderden brandweerlieden zijn al dagen in touw om het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is er 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. De Belgen hebben zaterdag een Europees hulpverzoek ingediend bij de Nederlandse brandweer. Het komt niet vaak voor dat de Brabantse Chinooks over de grens worden ingezet. Onze zuiderburen hebben zelf geen grote blusvliegtuigen en -helikopters die kunnen helpen om de enorme natuurbrand onder controle te krijgen.

Indrukwekkende beelden

Op beelden van de Koninklijke Luchtmacht, die vanuit één van de Chinooks zijn gemaakt, is duidelijk te zien hoe groot en uitgestrekt het gebied is dat in brand staat bij onze zuiderburen. Het zijn huiveringwekkende plaatjes. Tegelijkertijd zijn er talloze complimenten en bedankjes in de reacties te lezen, voornamelijk van Belgen.

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