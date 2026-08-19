Opnieuw bodemonderzoek na vondst handgranaat door kinderen in Vught
De gemeente Vught gaat opnieuw bodemonderzoek doen op de plek waar maandag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Kinderen van de nabijgelegen buitenschoolse opvang vonden de granaat toen ze aan het spelen waren op het terrein van sportvereniging Prins Hendrik aan de Sportlaan.
Twee jaar geleden werd op dezelfde plek ook al een handgranaat gevonden. Na uitgebreid onderzoek werd het terrein toen weer vrijgegeven. De vondst van de nieuwe granaat is voor de gemeente nu aanleiding om de bodem opnieuw te laten onderzoeken, laatt burgemeester Chantal Nijkerken-de Haan weten in een schriftelijke mededeling aan de gemeenteraad.
De vindplaats wordt met bouwhekken afgezet. Dinsdag zijn de eerste voorbereidingen daarvoor al getroffen, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Deskundigen hebben ons verzekerd dat er op de locatie geen sprake is van acuut gevaar voor de veiligheid."
De burgemeester ging maandagavond naar de plek waar de handgranaat was gevonden. Daar sprak ze met het bestuur van Jeugd Aktief dat ook op het terrein aan de Sportlaan is gevestigd. Ook had ze telefonisch contact met de locatiemanager van kinderopvang Partou. "De veiligheid van eenieder en het adequate handelen is daarbij het hoofdonderwerp van gesprek geweest."
Eerdere vondst
Twee jaar geleden werd een granaat gevonden op het schoolplein van OBS de Koningslinde. Dat plein grenst aan het terrein van Prins Hendrik. In de meivakantie werd daarom toen een bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij werden nóg een oefengranaat en een echte granaat met springstof gevonden. Kort voor de zomer werd het terrein destijds weer vrijgegeven.
De nieuwe handgranaat werd maandag gevonden tijdens een spel- en doeweek van Jeugd Aktief. Aan die week doen honderden kinderen van basisscholen in Vught mee. Het terrein van Jeugd Aktief en het grasveld van de naastgelegen kinderopvang Partou werden na de vondst direct ontruimd. De kinderen konden wel in de opvang blijven.
De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) nam de handgranaat mee en heeft deze op een veilige plek onschadelijk gemaakt.