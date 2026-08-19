Opnieuw bodemonderzoek na vondst handgranaat door kinderen in Vught

De gemeente Vught gaat opnieuw bodemonderzoek doen op de plek waar maandag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Kinderen van de nabijgelegen buitenschoolse opvang vonden de granaat toen ze aan het spelen waren op het terrein van sportvereniging Prins Hendrik aan de Sportlaan.

Twee jaar geleden werd op dezelfde plek ook al een handgranaat gevonden. Na uitgebreid onderzoek werd het terrein toen weer vrijgegeven. De vondst van de nieuwe granaat is voor de gemeente nu aanleiding om de bodem opnieuw te laten onderzoeken, laatt burgemeester Chantal Nijkerken-de Haan weten in een schriftelijke mededeling aan de gemeenteraad. De vindplaats wordt met bouwhekken afgezet. Dinsdag zijn de eerste voorbereidingen daarvoor al getroffen, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Deskundigen hebben ons verzekerd dat er op de locatie geen sprake is van acuut gevaar voor de veiligheid."