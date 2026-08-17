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Kinderen van buitenschoolse opvang in Vught vinden handgranaat
Vandaag om 15:50 • Aangepast vandaag om 17:18
Op het terrein van de sportclub Prins Hendrik aan de Sportlaan in Vught is maandagmiddag een handgranaat gevonden. Het explosief uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden door kinderen van de nabijgelegen buitenschoolse opvang. Het terrein werd daarom ontruimd.
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat weggehaald en meegenomen naar de heide. Het explosief wordt daar onschadelijk gemaakt.
Het terrein was afgesloten voor ouders en kinderen tot de granaat was opgeruimd. Om half vijf mocht iedereen het terrein weer op. De kinderopvang laat weten dat er geen gevaar meer is.
Jeugdweek
Deze week vindt bij het terrein van de sportclub ook de jeugdweek plaats, een spel- en doeweek voor kinderen van de basisscholen in de gemeente Vught. Organisatie Stichting Aktief Vught liet via sociale media weten dat kinderen van groep 1 en 2 kunnen worden opgehaald in de sporthal.
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