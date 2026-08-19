Commandokazerne van Roosendaal mag uitbreiden, ook al is de buurt niet blij

De Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal mag worden uitgebreid. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist. Een aantal omwonenden uit de Kortendijksestraat ging eerder in beroep tegen het bestemmingsplan, omdat ze vinden dat er te dicht op hun huizen wordt gebouwd.

Toen in 2021 de plannen met de buurt werd gedeeld , schrokken de omwonenden vooral door de hoogte en de omvang van de geplande nieuwbouw. "Volgens de plannen mag er naast mijn tuin tot wel 17 meter hoog gebouwd worden. Nou dan ben ik mijn uitzicht kwijt hoor", vertelde buurtbewoonster Ellen destijds.

Het is al jaren een vrees van buurtbewoners: de uitbreiding van de commandokazerne. Volgens defensie is die uitbreiding juist nodig door de groei van het Korps Commando Troepen en in het kader van de veiligheid van de kazerne.

In september 2024 is daarom een zitting geweest. Op verzoek van de gemeenteraad is de zaak toen uitgesteld en er is geen uitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan daarna aangepast door de hoogten van de gebouwen te verlagen.

Tweede groep bewoners met bezwaren

De bewoners die in eerste instantie bezwaar hadden gemaakt waren daar tevreden mee, maar sommige andere omwonenden zagen de plannen nog steeds niet zitten. Hun tuinen zijn dieper en zij vinden dat er net zoveel ruimte moet zitten tussen hun tuinen en de nieuwbouw als van de tuinen van andere bewoners. En dus ging die groep dit keer in beroep.

De Raad van State heeft deze bezwaren ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan definitief geworden. Want "de inbreuk op het ongestoorde gebruik van de achtertuinen is niet zodanig dat dit in strijd is met een goede ruimtelijke ordening", oordeelt de Raad van State.

Er is volgens de raad genoeg ruimte tussen de tuinen en de plek waar de nieuwbouw komt. Ook zijn de tuinen van de tweede groep bezwaarmakers veel dieper dan van de eerste bezwaarmakers. Zij zullen dus minder last hebben van de nieuwbouw die tot twaalf meter hoog mag worden, is het oordeel van de Raad van State.