Cees van Casteren belandde per toeval in de wijnwereld en is nu dé expert

Dat een Tilburger ooit zou uitgroeien tot een van de meest gerespecteerde wijnkenners ter wereld, lag bepaald niet voor de hand. Tijdens zijn studententijd dronk Cees van Casteren vooral bier, maar inmiddels behoort hij tot de 420 Masters of Wine wereldwijd. Wekelijks reist hij als expert de wereld over om wijn te proeven en producenten te adviseren.

De titel Master of Wine wordt uitgegeven door het Britse Institute of Masters of Wine. De opleiding is zwaar en volgens Cees van Casteren (64) ligt het slagingspercentage rond de 14 procent. Tijdens de opleiding kreeg Van Casteren les in de theorie achter de wijn, proefde hij de wijnen blind en schreef hij een scriptie. Op dit moment zijn er 420 Masters of Wine in de wereld. Zij worden gezien als dé wijnexperts. In een garage achter in zijn tuin bewaart Van Casteren zijn grote geheim. In zijn wijnkelder staan meer dan tweeduizend flessen uit alle windstreken van de wereld, die netjes bij een temperatuur van veertien graden worden bewaard. Maar wie nu verwacht dat deze wijnflessen in luxueuze rekken liggen, heeft het mis. Van Casteren houdt niet van opsmuk en dus staan er allerlei oude frisdrankkratten gevuld met wijn. "Ik heb gekozen voor een eenvoudige opzet. Maar wat erin ligt, is wel speciaal. Ik geef het geld liever uit aan wat erin ligt."

In de wijnkelder van Cees van Casteren liggen meer dan tweeduizend wijnen van over heel de wereld (foto: Wilco Zonneveld).

Die nuchtere houding loopt als een rode draad door zijn leven, zelfs nu hij behoort tot een uiterst exclusieve groep wijnkenners.

Een van zijn favoriete wijnen staat boven op een krat. Een D'Oliveiras Malvasia Madeira uit 1900 met een waarde van duizend euro. Die smaakt naar rozijnen, gedroogde vijg, laurier, kruidnagel, Marokkaanse kruiden, pruimedanten, hazel- en walnoten en cappuccino. Zo'n fles drinkt hij het liefst op... in zijn eentje. "Er zijn maar weinig mensen die dit kunnen waarderen. Ik kan deze fles openmaken, een halfjaar in de vensterbank zetten en opnieuw een slokje nemen zonder dat hij veranderd is. Sommige wijnen drink je het liefst met jezelf."

Cees van Casteren met zijn favoriete wijn: D'Oliveiras Malvasia Madeira uit 1900 (foto: Wilco Zonneveld).

Van Casteren weet waar hij over praat. Aan de muur van zijn huis in Tilburg-Noord hangen schilderijen waarop mensen wijn proeven. In de werkkamer hangt een certificaat van Master of Wine, dat wordt gezien als de hoogste titel binnen de internationale wijnwereld. Van Casteren behaalde die titel in 2012. Op dit moment dragen slechts 420 mensen ter wereld de prestigieuze titel, onder wie drie Nederlanders. Dat de in Schaijk geboren Van Casteren in de wijnwereld terechtkwam, is puur toeval. Tijdens zijn studie in Tilburg dronk hij voornamelijk bier. Pas nadat zijn leven serieuzer werd, ontstond de passie voor wijn. Op dat moment was hij werkzaam in de parfumwereld en werd hij daarvoor naar de Verenigde Staten gestuurd. Daar ontmoette hij de topman van Sherry-Lehmann, destijds dé leverancier van topwijnen in New York. In een bar ging het gesprek al snel over wijn en de directeur voelde de liefde voor wijn bij Cees. Hij wilde hem graag in zijn managementteam. Maar het enige wat daarvoor telde, was ervaring. "Which you have none", zei de CEO tegen Cees, die zich uiteindelijk aanmeldde bij het Institute of Masters of Wine omdat hij het 'juiste hart voor wijn had' en zo de nodige ervaring kon opdoen.

Het certificaat van Cees van Casteren (foto: Wilco Zonneveld).