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Chinook die aan het blussen was in België heeft panne

Vandaag om 20:55 • Aangepast vandaag om 21:36
Chinook die hielp met blussen heeft panne (foto: luchtmact).
Chinook die hielp met blussen heeft panne (foto: luchtmact).

Een Chinook die woensdag aan het helpen was met blussen van de natuurbrand in op de Hoge Vennen in België is daar achtergebleven met pech. Dat meldt de luchtmacht.

Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

De helikopter vertrok woensdagochtend vanaf vliegbasis Gilze-Rijen om te helpen met blussen. Nadat ze aan het eind van de dag klaar waren met de inzet bleek de Chinook een technisch probleem te hebben.

"Het is wat lastiger om snel te repareren", zegt een woordvoerder van de luchtmacht. Het toestel blijft daarom woensdagnacht op een beveiligde plek staan.

Helikopters worden intensief gebruikt
Dat er technische problemen met de Chinook zijn is niet vreemd volgens de woordvoerder. "Ze worden heel intensief gebruikt. Dan kan er wel eens iets kapot gaan."

Vrijdag, zaterdag en zondag werden twee Chinooks ingezet bij de branden. De afgelopen drie dagen werd er eentje gevraagd door de Belgen.

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