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LIVE 112-nieuws | Militair onder invloed aangehouden na slingerend ritje in Eindhoven

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Redactie

Liveblog

06:10

Militair onder invloed aangehouden na slingerend ritje in Eindhoven

De marechaussee heeft in de nacht van maandag op dinsdag een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol en reed slingerend over de weg.

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