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LIVE 112-nieuws | Militair onder invloed aangehouden na slingerend ritje in Eindhoven
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06:10
Militair onder invloed aangehouden na slingerend ritje in Eindhoven
De marechaussee heeft in de nacht van maandag op dinsdag een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol en reed slingerend over de weg.
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