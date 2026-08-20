Op deze plekken gebeuren de meeste ongelukken met fietsers
Het aantal ongelukken met fietsers is vergeleken met 2019 flink gestegen in Brabant. In Eindhoven, Den Bosch en Helmond vonden in 2025 relatief de meeste fietsongelukken plaats. Bovendien liggen twee van de drie gevaarlijkste Nederlandse rotondes in Den Bosch.
Ten opzichte van 2019 vonden er vorig jaar bijna 35 procent meer ongelukken met fietsers plaats in Brabant. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde, waar een stijging van 28,4 procent te zien is. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat.
Het gaat daarbij niet alleen om ouderwetse fietsers. Ook ongelukken met fatbikes en andere elektrische fietsen 'tellen mee' in de data.
Sterker nog, de opkomst van de elektrische fiets speelt een grote rol in die toename, zegt Bas Knopperts, expert fietsverzekeringen bij Independer. “Vorig jaar was bij ongeveer een op de vijf fietsongevallen een elektrische fiets betrokken in Nederland. In bijna de helft van die gevallen ging het om een fatbike, die vooral onder jongeren razend populair is", legt hij uit.
Lokale cijfers
In totaal vonden er vorig jaar 2500 ongevallen met fietsers plaats in onze provincie. Dat zijn er 696 meer dan in 2019. In 2025 komt dat neer op 10.1 fietsongevallen per 10.000 inwoners.
Ook lokaal zijn er veel uitschieters in Brabant. Het aantal fietsongevallen is relatief gezien vooral toegenomen in Eindhoven, Den Bosch en Helmond. In Eindhoven vonden er in 2025 16.6 ongelukken met fietsers plaats per 10.000 inwoners. In Den Bosch en Helmond is dat getal respectievelijk 14.4 en 14 per 10.000 inwoners.
De volledige lijst:
- Eindhoven: 16,6 fietsongevallen per 10.000 inwoners
- Den Bosch: 14,4 fietsongevallen per 10.000 inwoners
- Helmond: 14 fietsongevallen per 10.000 inwoners
- Nuenen, Gerwen en Nederwetten: 13,2 fietsongevallen per 10.000 inwoners
- Veldhoven: 13 fietsongevallen per 10.000 inwoners
- Maashorst: 12,6 fietsongevallen per 10.000 inwoners
- Geldrop-Mierlo: 11,8 fietsongevallen per 10.000 inwoners
- Oirschot: 11,8 fietsongevallen per 10.000 inwoners
- Tilburg: 11,8 fietsongevallen per 10.000 inwoners
- Boxtel: 11,1 fietsongevallen per 10.000 inwoners
Independer meldt dat het werkelijke aantal fietsongelukken mogelijk nog hoger ligt. Licht letsel en vooral eenzijdige fietsongevallen kunnen ontbreken in de data van Rijkswaterstaat.
Overigens steeg het aantal ongelukken met fietsers nergens zo hard in Brabant als in Waalwijk. In 2025 vonden er 53 ongevallen met fietsers plaats in de gemeente. Dat is maar liefst 112 procent hoger dan in 2019.
Lokaal was die stijging in Nederland enkel hoger in Aalsmeer (174 procent) en Venray (145,2 procent). Overigens wil de gemeente Waalwijk fatbikes verbieden, zo blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord, dat in juni werd gepresenteerd.
Rotondes in Den Bosch
Independer bracht ook de gevaarlijkste rotondes voor fietsers in beeld. Opvallend genoeg liggen de twee gevaarlijkste in onze provincie allebei in Den Bosch. De rotonde aan de Klokkenlaan is de gevaarlijkste rotonde in Brabant met 39 fietsongevallen. Vergeleken met de rest van het land blijkt enkel een rotonde in Delft gevaarlijker. De rotonde aan de Aartshertogenlaan staat in Brabant op plek twee met 37 fietsongevallen.
Volgens expert Bas Knoppers is de Bossche Klokkenlaan-rotonde onder meer gevaarlijk omdat er dagelijks veel scholieren fietsen. Daarnaast spelen elektrische fietsen op de rotonde een opvallend grote rol. "Vorig jaar was op die rotonde bij twee op de drie fietsongevallen een elektrische fiets betrokken. De combinatie van veel fietsers, verschillende snelheden en druk autoverkeer maakt de rotonde extra kwetsbaar", aldus Knoppers.
Overigens neemt de gemeente Den Bosch maatregelen. Een deel van de weg wordt dit jaar opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren.