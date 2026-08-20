Op deze plekken gebeuren de meeste ongelukken met fietsers

Het aantal ongelukken met fietsers is vergeleken met 2019 flink gestegen in Brabant. In Eindhoven, Den Bosch en Helmond vonden in 2025 relatief de meeste fietsongelukken plaats. Bovendien liggen twee van de drie gevaarlijkste Nederlandse rotondes in Den Bosch.

Ten opzichte van 2019 vonden er vorig jaar bijna 35 procent meer ongelukken met fietsers plaats in Brabant. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde, waar een stijging van 28,4 procent te zien is. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat. Het gaat daarbij niet alleen om ouderwetse fietsers. Ook ongelukken met fatbikes en andere elektrische fietsen 'tellen mee' in de data. Sterker nog, de opkomst van de elektrische fiets speelt een grote rol in die toename, zegt Bas Knopperts, expert fietsverzekeringen bij Independer. “Vorig jaar was bij ongeveer een op de vijf fietsongevallen een elektrische fiets betrokken in Nederland. In bijna de helft van die gevallen ging het om een fatbike, die vooral onder jongeren razend populair is", legt hij uit.

Lokale cijfers

In totaal vonden er vorig jaar 2500 ongevallen met fietsers plaats in onze provincie. Dat zijn er 696 meer dan in 2019. In 2025 komt dat neer op 10.1 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Ook lokaal zijn er veel uitschieters in Brabant. Het aantal fietsongevallen is relatief gezien vooral toegenomen in Eindhoven, Den Bosch en Helmond. In Eindhoven vonden er in 2025 16.6 ongelukken met fietsers plaats per 10.000 inwoners. In Den Bosch en Helmond is dat getal respectievelijk 14.4 en 14 per 10.000 inwoners.

De volledige lijst: Eindhoven: 16,6 fietsongevallen per 10.000 inwoners Den Bosch: 14,4 fietsongevallen per 10.000 inwoners Helmond: 14 fietsongevallen per 10.000 inwoners Nuenen, Gerwen en Nederwetten: 13,2 fietsongevallen per 10.000 inwoners Veldhoven: 13 fietsongevallen per 10.000 inwoners Maashorst: 12,6 fietsongevallen per 10.000 inwoners Geldrop-Mierlo: 11,8 fietsongevallen per 10.000 inwoners Oirschot: 11,8 fietsongevallen per 10.000 inwoners Tilburg: 11,8 fietsongevallen per 10.000 inwoners Boxtel: 11,1 fietsongevallen per 10.000 inwoners Independer meldt dat het werkelijke aantal fietsongelukken mogelijk nog hoger ligt. Licht letsel en vooral eenzijdige fietsongevallen kunnen ontbreken in de data van Rijkswaterstaat.