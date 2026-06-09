Waalwijk wil af van fatbikes en van voorrang voor statushouders

Fatbikes verbieden en statushouders geen lokale voorrang meer geven op een sociale huurwoning: dat zijn twee opvallende plannen uit het nieuwe coalitieakkoord van Waalwijk. VVD, Samen Waalwijk, CDA en SGP presenteerden dinsdag hun plannen voor de komende vier jaar.

Maximaal de helft van de sociale huurwoningen en de helft van de nieuwbouwwoningen moet met voorrang gaan naar mensen die maatschappelijk of economisch verbonden zijn aan de gemeente.

De nieuwe coalitie wil een 'nieuwe koers' varen voor Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Wonen is daarbij de topprioriteit. De partijen willen mogelijk maken dat er de komende jaren minstens 2500 woningen worden gebouwd. Daarbij moeten inwoners met een lokale binding meer kans krijgen op een huis.

Omstreden

Daar hoort ook een maatregel bij. De coalitie wil de voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen afschaffen. Daarvoor moet de Huisvestingsverordening worden aangepast. Wel wil de gemeente een doorstroomlocatie realiseren voor statushouders.

Verschillende gemeenten in Brabant, waaronder Eindhoven en Tilburg, hebben geprotesteerd tegen het voorgestelde voorrangsverbod zoals Waalwijk dat wil. Voorstanders van de voorrangsregel voor statushouders zeggen dat afschaffing de heersende woningnood niet oplost. Daarnaast zou het leiden tot hogere kosten en langere verblijven in de asielopvang. Overigens hoort Waalwijk bij de uitzonderingen van gemeenten die nu meer statushouders opvangen dan verplicht is.

Fatbikeverbod

Daarnaast wil de nieuwe coalitie strenger optreden op straat. In het akkoord staat dat Waalwijk een fatbikeverbod wil invoeren 'naar het voorbeeld van Enschede'. Daar wil de coalitie actief op handhaven. Waar het verbod precies gaat gelden en wanneer het wordt ingevoerd, staat nog niet in het akkoord.

De aanpak van fatbikes past volgens de coalitie binnen een bredere inzet op veiligheid. Er komen meer boa’s, de gemeente wil vaker cameratoezicht en drones inzetten en de tien meest onveilige straten en wegen krijgen extra verkeersveiligheidsmaatregelen. Ook schoolomgevingen krijgen daarbij aandacht.

Nog niet definitief

De plannen zijn nog niet definitief. Woensdag maken de coalitiepartijen bekend wie zij voordragen als wethouders. Op 16 juni wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen op 2 juli hun mening geven over het akkoord. Op 9 juli debatteert de gemeenteraad over de inhoud.