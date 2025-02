Statushouders geen voorrang meer op huis, gemeenten 'verbijsterd'

Het verbod om statushouders met voorrang te huisvesten in sociale huurwoningen is 'onmenselijk en een schijnoplossing'. Dat vinden zestien gemeenten, waaronder Eindhoven en Tilburg. Zij willen dat minister Mona Keijzer haar plannen 'per direct' intrekt.

De gemeenten zijn verbijsterd en hebben daarom gereageerd op het wetsvoorstel. Daarin willen ze de minister wijzen op ongewenste gevolgen die kunnen ontstaan. Ze spreken van een taak die niet is uit te voeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst erop dat minister Faber van Asiel en Migratie voor het weekend nog aankondigde dat ze gemeenten 30.000 euro wil geven voor het huisvesten van statushouders. Nu komt Keijzer met een plan dat daar in de ogen van de VNG tegenover staat.

"Woningnood komt niet door teveel statushouders maar door tekort aan sociale huurwoningen."

Als statushouders geen voorrang zouden krijgen, dan zijn de gemeentes bang dat de doorstroom uit de opvang slechter zal gaan. Dit zou vervolgens leiden tot overvolle opvangcentra, met hoge kosten en meer behoefte aan inzet op straat. Een op de drie mensen in de opvang is nu al statushouder, stellen de initiatiefnemers. "De woningnood in onze steden wordt niet veroorzaakt door een teveel aan statushouders maar door een tekort aan sociale huurwoningen."

"De schuld neerleggen bij mensen in een heel kwetsbare positie is onmenselijk."

De oplossing zou volgens hen liggen bij de gemeenten. "Er moet minimaal dertig procent van de nieuwbouw gebouwd worden voor de sociale huur. De schuld neerleggen bij mensen in een heel kwetsbare positie is onmenselijk." De gemeenten roepen het kabinet dan ook op om het voorstel 'met spoed in te trekken'. "Het is onbegrijpelijk dat het kabinet hierop aanstuurt en de negatieve effecten op het bordje van gemeenten gooit."

"Dit is voor gemeenten onuitvoerbaar."