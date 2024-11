Linkse partijen: provincie moet blijven toezien op huisvesten statushouders

Linkse partijen in Provinciale Staten willen dat de de provincie gemeenten blijft ondersteunen bij het huisvesten van statushouders, en daar ook op blijft toezien. Ze doen daarover een voorstel tijdens de begrotingsbehandeling op vrijdag. Het kabinet wil deze verplichting van gemeenten om statushouders een dak boven hun hoofd te geven schrappen. Daarmee vervalt ook de toezichthoudende rol van de provincie.

Momenteel zijn gemeenten verplicht een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en dus in Nederland mogen blijven. Doordat niet genoeg statushouders doorstromen uit de asielopvang, is er vaak niet genoeg plek voor nieuwe asielzoekers. Momenteel voldoen slechts negen Brabantse gemeenten aan hun taakstelling.

Geen alternatief

Het afschaffen van die verplichting is een slechte zaak, vindt Ward Deckers van de PvdA. "Ik vind dit erg kwalijk van het kabinet. De proefballonnenploeg van Dick Schoof gooit weg wat ze niet wil, maar komt niet met een realistisch alternatief. Dat frustreert, bewust, de hele asielketen, waardoor mensen straks weer buiten moeten slapen. Drie keer raden wie ze daar straks de schuld van geven. Ik word daar echt boos van."

De provincie moet er, volgens de huidige wet, op toezien dat gemeenten voldoende statushouders huisvesten. "Voor burgemeesters is het heel fijn zijn, als ze af en toe naar de provincie kunnen wijzen als ze onpopulair beleid aan de gemeenteraad voorleggen", zegt Deckers. "Want de burgemeesters willen heel graag voldoen aan hun wettelijke taak. Ze worden nu door het kabinet vol in de wind gezet. We mogen dat als provincie niet laten gebeuren."

Naast de taakstelling wordt ook de mogelijkheid om statushouders voorrang te geven op sociale huurwoningen geschrapt. Dat is cynisch, vindt Deckers. "Maar zes procent van alle sociale huurwoningen gaat momenteel naar statushouders. Terwijl we van de PVV horen dat 'echte Nederlanders' geen woning meer kunnen krijgen. Dat is dus kletskoek."

'Opvangcrisis wordt erger'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers, vreest dat de opvangcrisis nog erger wordt als de plannen van het kabinet doorgaan. De organisatie is bang dat het voor nieuwkomers nog moeilijker zal worden om in te burgeren, als ze geen woning hebben.

De PvdA deelt die zorgen. In de hoop dat scenario te voorkomen, doet de PvdA, samen met GroenLinks, SP, D66, Volt, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP, het voorstel dat de provincie gemeenten hoe dan ook blijft aansporen en ondersteunen om statushouders te huisvesten.

