Huisvesting statushouders loopt flink achter: zo zit het in jouw gemeente

Gemeenten lopen nog altijd achter met het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Slechts 9 van de 56 gemeenten in Brabant hebben voor voldoende statushouders een woning gevonden. 20 gemeenten voldoen niet eens voor de helft aan hun taakstelling.

Elk halfjaar bepaalt de Rijksoverheid voor hoeveel statushouders gemeenten een woonplek moeten vinden. Deze taakstelling wordt berekend op basis van het aantal inwoners in een gemeente. In totaal moesten Brabantse gemeenten voor 3764 een woning vinden. Voor 2280 statushouders is dat gelukt, voor 1533 nog niet. Dat blijkt uit cijfers van asielminister Marjolein Faber (PVV).

Op deze kaart zie je welke gemeenten wel of niet voldoen aan hun taakstelling. Ook zie je hoeveel statushouders een gemeente nog van een woning moet voorzien: