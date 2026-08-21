Bierbrouwerij komt met alcoholvrije wijn in blik: 'Het is niet gek'

Een bierbrouwer die wijn maakt: dat klinkt misschien gek, maar Royal Swinkels doet het. De brouwerij uit Lieshout, bekend van Bavaria, komt met de alcoholvrije Italiaanse wijn BarLoca. Niet in een fles, maar in een blikje. "Geen vreemde combinatie", stellen ze bij Swinkels.

Het idee voor alcoholvrije wijn in blik ontstond volgens geur- en smaakspecialist Emiel Hendrikx van Royal Swinkels twee en een halfjaar geleden bij directielid Pieter Swinkels. "De wereld verandert, wij moeten ook vooruit", stelt hij. Hendrikx werd enthousiast en dook het laboratorium in. Daar werd de wijn op kleine schaal steeds verder aangepast. "Beetje zuurder, beetje zoeter, minder of meer koolzuur." Om tot de juiste versie te komen werden honderden soorten alcoholvrije wijn geproefd. Uiteindelijk kwamen ze uit bij een wijn uit Zuid-Italië. Volgens Flemming Morth, het hoofd nieuwe drankjes van Swinkels, is een alcoholvrije wijn maken die écht naar wijn smaakt, 'een flinke uitdaging'. "Veel mensen ervaren alcoholvrije wijnen als zoet, vlak of zelfs als druivensap."

Van bier naar wijn

Bij Swinkels wordt al jaren Bavaria alcoholvrij bier gemaakt. Die kennis komt nu van pas bij de wijn. “Wijnboeren weten alles van wijn en wat wij doen is er een alcoholvrije variant van maken.” Op een lage temperatuur wordt de alcohol eruit gehaald. "Op die manier blijven veel van de oorspronkelijke aroma's, structuur en smaak behouden", legt Hendrikx uit. Worden alle pijlen bij de bierbrouwerij nu gericht op BarLoca? “Nee", zegt Morth resoluut. "Het zal minder worden, maar mensen zullen altijd bier blijven drinken.” Over hun alcoholvrije wijn zijn ze bij Royal Swinkels inmiddels tevreden. "Rood en wit zijn gelukt, rose nog niet", verzucht Emiel.

Emiel Hendrikx met de blikjes BarLoca (foto: Noël van Hooft).

Gebruik alcoholvrij door volwassen (cijfers kennisinstituut Trimbos) Alcoholvrije wijn of cider wordt maandelijks door 1,9% van de volwassenen gedronken

Van de volwassenen in Nederland dronk 16,7% in 2024 maandelijks alcoholvrij bier

Er zijn meer mannen (22,7%) dan vrouwen (10,8%) die maandelijks alcoholvrij bier drinken

Mensen die weleens alcohol drinken, drinken vaker alcoholvrij bier dan mensen die geen alcohol drinken. Van de alcoholgebruikers drinkt 19,8% maandelijks alcoholvrij bier, van de niet-alcoholgebruikers is dit 5,5%

Wijn in blik, kan dat wel?

De grootste uitdaging lijkt misschien niet eens de wijn zelf te zijn, maar het blikje. Als we de alcoholvrije wijn op straat laten proeven, zijn de reacties gematigd positief. "Het smaakt gewoon echt naar wijn", zegt een van de proevers. Een ander vindt de wijn iets te zoet. Vooral het blikje roept twijfel op. Sommige mensen moeten eraan wennen dat wijn niet uit een fles of glas komt. Volgens Hendrikx is dat vooral een kwestie van tijd. "Vijftien jaar geleden vonden mensen bier in blik ook niks. Tegenwoordig is dat volledig geaccepteerd en bij jongeren zelfs populairder." Morth ziet het dan ook niet als een vreemde combinatie. "Het is niet zo gek. Wijn in blik is in Groot-Brittannië helemaal booming." Royal Swinkels wil met hun alcoholvrije wijn in blik inspelen op een veranderende markt, waarin alcoholvrije dranken steeds belangrijker worden. Wie de alcoholvrije wijn wil proeven, moet nog even geduld hebben. Vanaf oktober is BarLoca in blik te koop.