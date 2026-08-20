Sluiting dreigt voor slager en zorgen om tolvignet: dit gebeurde er vandaag

Van een slager die zijn zaak niet kan overdragen aan zijn aangenomen dochter tot een Belgisch tolvignet dat zorgen oproept. Er gebeurde deze donderdag weer een hoop. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Boxmeer dreigt zijn laatste echte slagerij kwijt te raken. Slager Henk Meulepas (73) wil zijn zaak na 33 jaar overdragen aan zijn aangenomen dochter Ysha (26) uit Guinee, maar de IND weigert haar een verblijfsvergunning. De familie leerde Ysha twaalf jaar geleden kennen toen ze op vakantie waren in Gambia, waar het meisje naartoe was gevlucht om uithuwelijking te ontwijken. Inmiddels werkt ze vakbekwaam in de slagerij en staat ze zelfs op reclameposters, maar de IND vindt dat ze terug kan keren naar Guinee. Lees hier haar verhaal.

De provincie Noord-Brabant wil dat het voorgestelde Belgische wegenvignet van tafel gaat. Samen met Zeeland en Limburg heeft de provincie haar zorgen geuit over de negatieve impact op de Nederlandse economie en het sociale maatschappelijke leven in de grensregio's. De provincie spoort het Rijk aan juridische stappen te overwegen, waarbij ze wijst op het Duitse vignet dat destijds met succes werd aangevochten bij het Europese Hof. Check het hier.

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Er is ook nog sportnieuws. Maarten van der Weijden (45) is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht, nadat hij woensdag moest stoppen door misselijkheid en buikklachten. De zwemmer uit Vught zamelt met deze 270 kilometer lange tocht geld in voor het Prinses Máxima Centrum. Hij is nog niet topfit, maar gaat het wel proberen. Lees hier zijn verhaal.

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Verder nog nieuws uit Oosterhout. De telefoon van Veronica K. (29), een van de verdachten in de drievoudige moordzaak, is gekraakt. Het NFI trof heel veel afbeeldingen van wapens en stapels geld aan, en er zijn veel chats die nu gelezen kunnen worden. De vrouw werd onlangs in Zweden veroordeeld tot acht jaar cel voor betrokkenheid bij een andere liquidatie. De volgende zitting is op 11 november, de inhoudelijke behandeling is naar verwachting begin maart 2027. Lees hun analyse hier.

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Tot slot een kleurrijk verhaal uit Breda. Richie Martina (68) gaf 22 jaar geleden zijn baan als chemisch analist op om zijn hart te volgen en koos voor muziek. Vrijwel dagelijk zit hij met zijn trommel in de Bredase binnenstad, waar hij is uitgegroeid tot een van de bekendste gezichten. Op een goede dag levert een uur spelen hem 40 tot 50 euro op, maar geld is nooit zijn belangrijkste drijfveer geweest. Hier lees je het hele verhaal.