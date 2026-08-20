Brabantse springruiters nog niet zeker van Olympische Spelen

Springruiters Bas Moerings uit Roosendaal en Harrie Smolders uit Lage Mierde zijn nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De twee Brabanders grepen vrijdag met TeamNL naast een ticket tijdens het WK in het Duitse Aken.

Nederland eindigde in de eerste ronde van de landenwedstrijd als dertiende. Het team van bondscoach Wout-Jan van de Schans had één springfout te veel en eindigde daardoor buiten de top tien. Nederland mag daarom niet meedoen aan de tweede ronde, die vrijdagavond wordt verreden. Om zich tijdens dit WK al te plaatsen voor de Olympische Spelen, had Nederland bij de beste zeven landen moeten eindigen.

Moerings reed met zijn paard Ipsthar de beste Nederlandse ronde. De WK-debutant bleef foutloos en eindigde individueel als twintigste. Smolders kreeg met Mr. Tac een springfout: bij de derde hindernis viel een balk op de grond.

Geen verwijten

Bondscoach Van de Schans baalt van het mislopen van het olympische ticket. "Als ik de ritten terugkijk, dan kan ik geen verwijten maken. Ze hebben gewoon heel goed gesprongen. Alleen sprongen ze op een hindernis niet hoog genoeg. Het viel net niet onze kant op."

De Nederlandse springruiters krijgen volgend jaar bij het EK een nieuwe kans om zich te plaatsen. Omdat er bij het WK nu negen Europese landen in de top tien staan, vallen veel concurrenten voor de olympische kwalificatie al weg. "Dus we hebben dan nog volop kansen voor LA. We stellen het gewoon een jaar uit."

Moerings kijkt tevreden terug op zijn WK en prijst zijn paard. "Hij heeft een geweldig karakter en is een echte vechter in de ring." Smolders is teleurgesteld over het mislopen van het ticket. Nederland stond zevende toen hij aan zijn ronde begon, maar zakte na zijn springfout in het klassement. "Het is de realiteit. We wisten dat het moeilijk zou worden."