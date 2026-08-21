Chalet tot aan de grond afgebrand in Soerendonk

Een chalet op Slot Cranendonck is vrijdagochtend volledig afgebrand. Het vakantiepark, waar Peter Gillis de eigenaar van is, is sinds vorig jaar onbewoond. Niemand raakte bij de brand gewond.

De beheerder van het park sloeg vrijdagochtend alarm toen hij zag dat er brand was uitgebroken in een van de chalets. De brandweer kwam meteen met meerdere eenheden naar Strijperdijk in Soerendonk toe om te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar naastgelegen chalets. Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan.

Onbewoond

Slot Cranendonck, dat onderdeel is van Oostappen Vakantieparken, had geen nieuwe vergunning voor de exploitatie van het vakantiepark gekregen en was genoodzaakt dicht te gaan. Jaargasten kregen halverwege december plots te horen dat het park per direct gesloten werd.