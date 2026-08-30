Dit zijn de vorige winnaars van de Brabantsedag

Heeze staat zondag volledig in het teken van de Brabantsedag. Zestien wagenbouwersgroepen leggen de laatste hand aan hun creaties, allemaal met dezelfde droom: de felbegeerde eerste plaats winnen. Wie gingen er de afgelopen tien jaar met de hoogste eer vandoor?

Een overwinning op de Brabantsedag is eeuwige roem. Achter elke wagen gaan maandenlange voorbereidingen en veel creativiteit schuil. Dit zijn de winnaars van de afgelopen jaren. 2025: Vriendengroep Bloed, Zweet en Tranen

Vriendengroep Bloed, Zweet en Tranen scoorde met hun wagen 'Van wrede winter naar vruchtbaar voorjaar' bij de jury hoog op alle onderdelen. "Grime, stofgebruik, subtiele details zoals bloemen, filmische muziek en veel verrassingen", oordeelde de jury. "Deze wagen bracht letterlijk en figuurlijk kippenvel." 2024: Vriendenkring Hopeloos

De jury was onder indruk van hoe vriendenkring Hopeloos het verhaal van 'In de 14 Billekens' tot leven bracht. De wagen was geïnspireerd op het gedicht Kermissen van de Eindhovense dichter Lodewijk van Woensel en draaide om het dansorgel uit de populaire danszaal De 14 Billekens. Ook het publiek gaf deze wagen de meeste stemmen. Daarmee won Hopeloos zowel het algemeen klassement als de publieksprijs.

In de 14 Billekens wint Brabantsedag 2024 (foto: Eye4Images)

2023: Vriendenkring De Rijten

Vriendenkring De Rijten had volgens de jury opnieuw de beste totaalpresentatie met hun wagen 'Het ontstaan van alles'. Daarmee verbeeldde de groep de oerknaltheorie van de Belgische priester en wetenschapper Georges Lemaître. Op de wagen stond een priester centraal, omringd door een spectaculaire explosie van vormen en beweging die de geboorte van het universum moest voorstellen. De Rijten won ook de persprijs.

De Oerknaltheorie door Vriendenkring De Rijten (foto: Victor Coffa).

2022: Vriendenkring De Rijten

2022 was ook al een topjaar voor vriendenkring De Rijten. Met de wagen 'Fantasie doet leven' won de groep de hoofdprijs, persprijs én publieksprijs en onderscheidingen voor uitzonderlijke groepspresentatie, constructie, uitbeelding en materiaalgebruik. De wagen was gebaseerd op het schilderij Kleine man met groot speelgoed van de Belgische kunstenaar Jan Cobbaert. De jury vond het een 'betoverende verbeelding' die bij veel toeschouwers emoties losmaakte.

De heksenjacht van 1595, des duivels! De heksen of de heksenjacht? (foto: Brabantsfaam.nl).

In 2020 en 2021 werd de Brabantsedag niet georganiseerd vanwege de coronapandemie. 2019: Vriendenkring Ge Wit 't Oit Noit Nie

Met de Storm van Ramptoerisme, Wat!? Dat moet ik zien! werd de vriendenkring eerste. Hun wagen vertelde het verhaal over de verwoestende tornado die in 1925 delen van Brabant trof en de nieuwsgierige ramptoeristen die erop afkwamen. De wagen won dankzij de originele invalshoek en de sterke uitwerking.

Storm van ramptoerisme, Wat?! Dat moet ik zien! (foto: Brabantsfaam.nl).

2018: Vriendenkring Hopeloos

De jury was vol lof over de wagen De heksenjacht van 1595 Des Duivels! van winnaar Vriendenkring Hopeloos. Zij sprak van een "supermooie wagen met prachtig verteld en gelaagd verhaal" en prees vooral de dreigende sfeer, het sterke acteerwerk en de indrukwekkende vormgeving waarmee de heksenvervolging van 1595 tot leven werd gebracht.

De heksenjacht van 1595, des duivels! De heksen of de heksenjacht? (foto: Brabantsfaam.nl).

2017: Vriendenkring De Rooie Hoek

De jury vond Charivari: Volksvermaak of volksgericht een sterk samenspel van theater, muziek en vormgeving. De wagen werd omschreven als een "grimmige en spannende waarschuwing tegen volkshysterie". De originele vertaling van het historisch Brabants gebruik bij actuele thema's als publiekelijke veroordelingen en sociale media maakten indruk.

Charivari: Volksvermaak of Volksgericht? (foto: Brabantsfaam.nl).

2016: Bloed, Zweet & Tranen

In deze voorstelling kwamen idee, spel, vormgeving en geluid "in een prachtig balans" samen, oordeelde de jury. Volgens hen wist de vriendenkring met de wagen het publiek te raken met een indringende verbeelding van verlies, angst en verdriet tijdens de Watersnoodramp van Nieuwkuijk.

De Watersnoodramp van Nieuwkuijk (foto: Brabantsfaam.nl).

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