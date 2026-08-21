Ook wapens gevonden bij inval bij woonwagenkamp in Waalre

Bij de inval donderdagnacht op een woonwagenkamp in Waalre zijn naast spullen voor de productie van drugs ook wapens en een gestolen auto gevonden, dat meldt de politie vrijdagmiddag. De autoriteiten kwamen de vondst op het spoor door informatie van buitenlandse autoriteiten. De politie heeft alles in beslag genomen.

De politie kreeg donderdag informatie binnen van buitenlandse autoriteiten en twijfelde geen moment. De informatie was volgens de politie voldoende om direct in actie te komen, wat uiteindelijk resulteerde in de inval.

Bij de invallen werd het zekere voor het onzekere genomen. Agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) droegen gasmaskers. "Dit hebben we uit voorzorg gedaan, omdat we niet wisten wat we daar zouden aantreffen", vertelde een woordvoerder eerder op radio 1. "Als er wel een drugslab in werking zou zijn geweest, had dat schadelijk kunnen zijn."



Wapens

Twee zwaarbewapende arrestatieteams vielen donderdagavond tegelijk meerdere woonwagens binnen aan de Broekweg. Twee ME-bussen blokkeerden ondertussen de weg.

De DSI en de recherche doorzochten meerdere woonwagens en loodsen op het terrein. Dat leverde geen aanhoudingen op, maar wel de vondst van goederen die bedoeld waren voor de productie van synthetische drugs. Ook werden wapens en een gestolen auto gevonden.

Niemand aangehouden

De spullen zijn in beslag genomen. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) werd ingeschakeld om de drugsgerelateerde spullen veilig af te voeren.

Het onderzoek van de recherche gaat achter de schermen verder. De politie sluit niet uit dat op een later moment alsnog verdachten worden aangehouden.