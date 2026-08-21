Spullen voor drugsproductie gevonden bij inval op woonwagenkamp in Waalre

De inval donderdagnacht op een woonwagenkamp in Waalre had te maken met drugs. In schuren en loodsen op het terrein zijn spullen voor drugsproductie gevonden. Al deze goederen zijn door de politie in beslag genomen. Dit laat een politiewoordvoerder vrijdagochtend weten.

De politie kreeg donderdag informatie binnen die ertoe heeft geleid dat de arrestatieteams later op de avond binnenvielen. "Ik weet niet of dat naar aanleiding van een tip of iets anders is geweest", legt een woordvoerder bij Radio1 uit.

Bij de invallen werd het zekere voor het onzekere genomen en droegen agenten van de Dienst Speciale Interventies gasmakers. "Dit hebben we uit voorzorg gedaan, omdat we niet wisten wat we daar zouden aantreffen. Als er wel een drugslab in werking zou zijn geweest, had dat schadelijk kunnen zijn."

Niemand aangehouden

Twee zwaarbewapende arrestatieteams vielen donderdagavond tegelijk meerdere woonwagens binnen aan de Broekweg. Twee ME-bussen blokkeerden ondertussen de weg.

Niemand donderdag aangehouden. Hier was volgens de politie geen aanleiding voor. Eventuele arrestaties worden in de toekomst niet uitgesloten. "Verder onderzoek moet nog worden gedaan."