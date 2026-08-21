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Jongen (17) plast tegen gevel van politiebureau in Etten-Leur aan

Vandaag om 13:07
Het politiebureau in Etten-Leur (foto: Google Maps).
Het politiebureau in Etten-Leur (foto: Google Maps).

Een jongen (17) uit Roosendaal heeft donderdagavond tegen de voorgevel van het politiebureau in Etten-Leur geplast. Hij werd op heterdaad betrapt en heeft een boete gekregen van 170 euro gekregen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens de politie Weerijs had de jongeman niet gezien dat het een politiebureau was. "Dat maakt natuurlijk niets uit", schrijft de politie op Instagram. "Je behoefte doe je niet op deze manier."

Niet de eerste keer
Twee weken geleden was het ook al raak bij het politiebureau in Roosendaal. Daar filmde een 40-jarige man zichzelf terwijl hij zijn behoefte tegen de brievenbus van het politiebureau deed. Hij is daarna aangehouden en vastgezet.

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