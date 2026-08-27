Eindhoven is meer dan techniek alleen: stad wil culturele groei laten zien

Eindhoven maakt zich op voor de schijnwerpers. De landelijke start van het culturele seizoen vindt komend weekend in Eindhoven plaats tijdens De Opening. 150 activiteiten zijn er verdeeld over veertig plekken in de stad. Directeur Jack Pisters van Muziekgebouw Eindhoven wil Nederland laten zien wat de stad op cultureel vlak te bieden heeft. “Eindhoven is met een inhaalslag bezig.”

Bezoekers krijgen bij de start van het culturele seizoen een voorproefje van wat het komend seizoen op het programma staat. “Het is geweldig dat culturele instellingen kunnen laten zien wat we allemaal aan het bouwen zijn in de stad.” Ook ‘zijn’ Muziekgebouw opent de deuren. Bezoekers kunnen een kijkje achter de schermen nemen. “Ze mogen zelf op het podium staan of in de kleedkamers van de artiesten kijken.” Pisters is nog maar een jaar directeur van het Muziekgebouw. Eindhoven heeft volgens hem al veel te bieden op cultuurgebied. “We hebben gewoon heel veel podia, van theaters tot het muziekpodium in het Muziekgebouw."

Toch hoorde hij zijn eerste jaar ook kritiek. "Eindhoven heeft heel erg een profiel van innovatie en techniek. Vaak gaat het over ASML. Het gaat goed met Eindhoven. De stad bruist van de energie. Het aantal inwoners groeit. Kritische stemmen zeggen dat cultuur niet op hetzelfde niveau is meegegroeid.”

De Opening in Apeldoorn in 2025 (foto: Ben Houdijk).

En dan groeit de stad ondertussen hard door. Expats weten de weg naar de stad te vinden. Chipmachinefabrikant ASML wil in Eindhoven uitbreiden met in de toekomst nog eens 20.000 banen. “Er zijn heel veel uitdagingen. Tegelijkertijd is dat geen moment om cultuur in te perken. We hebben natuurlijk ook de uitdaging dat er van zoveel landen technisch personeel komt. Die werken hier en hebben ook ontspanning nodig.” Eind vorig jaar werd bekend dat Eindhoven een eigen Rijksmuseum krijgt, een museum van internationale allure, mede betaald door chipmachinefabrikant ASML. “Ik heb het gevoel dat we met een inhaalslag bezig zijn. Ik denk dat het goed is dat er straks een Rijksmuseum komt."

Tips van Apeldoorn voor Eindhoven Apeldoorn was in 2025 de eerste gaststad die De Opening mocht verzorgen. Het leverde de stad veel aandacht in de media op: 553 berichten verschenen er. Volgens de gemeente bereikten deze berichten miljoenen mensen. “De trots van de inwoners vond ik wel echt heel bijzonder,” zegt Mirjam Barendregt, directeur van Theater Orpheus in Apeldoorn. Ze was een van de aanjagers om De Opening naar Apeldoorn te halen. In Apeldoorn kwamen er in het openingsweekend van het culturele seizoen75.000 bezoekers naar de stad. "Het trekt heel veel mensen die normaal niet naar bijvoorbeeld een museum gaan. Het leek wel of iedereen erbij wilde horen en er was.” Ze heeft nog een tip voor Eindhoven: zorg dat websites voor tickets voor komend seizoen tijdens het openingsweekend goed bereikbaar zijn. "Op de site was een enorme wachtrij met mensen die allemaal kaartjes wilden kopen.”

Zelf is Pisters gepokt en gemazeld en kent hij de artiestenwereld van binnenuit. Hij stond in een ver verleden als gitarist met Anouk op Pinkpop. Afgelopen seizoen trad hij met Berget Lewis op en stond zo op vele Nederlandse podia. Voor zijn aanstelling in Eindhoven was hij verbonden aan het Conservatorium in Amsterdam. In die stad maakte hij vaak de Uitmarkt mee. Dat was 45 jaar de start van het culturele seizoen. “Een formule kan te gek zijn, maar kan op een gegeven moment ook uitgewerkt zijn.” Voortaan is elk jaar een andere stad aan de beurt om De Opening te verzorgen. Eindhoven is de tweede gaststad. “Ik denk dat die rondreizende formule wel fijn is om een stad echt in het zonnetje te zetten. Het is natuurlijk heel mooi dat mensen hier kunnen binnenlopen zonder dat er een drempel is.”

Live bij Omroep Brabant De Opening is vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Op Omroep Brabant TV en Brabant+ kun je dit live volgen: Vrijdag 28 augustus van 20.00 – 22.15 uur: PhilZuid, Soy Kroon, Fresku, Karin Bloemen, Joël Borelli, Zoë Livay en Iris Penning.

Zaterdag 29 augustus 21.00 – 22.00 uur: Dit is de ‘Brabantse Dag’ met Philharmonie Brainport, Björn van der Doelen, Gerard van Maasakkers, Ferry de Lits , Chris Bauer en Music from the Orient.