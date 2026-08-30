Een kijkje in de corsotent: 'Wat wij maken, is nog nooit vertoond'

Met nog een week te gaan tot het Bloemencorso (6 september) werkt Zundert keihard aan de laatste voorbereidingen. Voor buurtschap Molenstraat is het dit jaar extra spannend. Haar wagen is niet zomaar een wagen, maar een sociaal experiment.

Maar liefst zeven ontwerpers zijn dit jaar samen aan de slag gegaan om een bijzondere wagen voor buurtschap Molenstraat te creëren. De ene kant van de wagen is heel groot het woord 'WELLES' in het geel, de andere kant 'NIETES' in het rood. Daarmee hopen ze heel het publiek in een welles-nietes discussie te krijgen. Waar de bezoekers het dan wel of niet mee eens zijn, mogen ze zelf weten. "Daar blijven wij ver van weg", vertelt ontwerper Olav. "Iedereen is wel ergens voor of tegen. Wij willen kijken of we een discussie teweeg kunnen brengen in de straten van Zundert." "Misschien zet het mensen wel aan het denken over hoe snel ze eigenlijk in een discussie worden meegetrokken", vult ontwerper Yuri aan.

De ene kant van het ontwerp van buurtschap Molenstraat (foto: Omroep Brabant).



Uniek plan

Het doel van de ontwerpers is dat het publiek met hun discussie meedoet. Olav: "We hopen dat iedereen iets roods of geels aan trekt, dan ben je meteen in de stemming voor onze wagen. Op die manier hebben we eigenlijk 50.000 figuranten." Om mensen mee te krijgen, gaan leden van de buurtschap spandoeken, vlaggen en toeters uitdelen tijdens het corso. Interactie met het publiek is uniek volgens ontwerper Marcel van de Sanden. "Dat het publiek deel gaat uitmaken van heel de presentatie, is volgens mij nog nooit vertoond."

Alle generaties betrekken

Een paar weken geleden dacht Marcel nog dat het niet goed zou komen met de voorbereidingen, maar inmiddels heeft hij er alle vertrouwen in. "We hebben heel veel werk verzet de afgelopen weken." De jongste die meehelpt in de tent, is pas drie jaar oud. "Als ze kunnen lopen, kunnen ze al meehelpen", zegt Marcel. "Het is belangrijk dat alle generaties bij het corso betrokken kunnen zijn. Niet alleen omdat het leuk is om een activiteit voor de kinderen te hebben, maar ook omdat we het corso en de tradities door willen geven en levend willen houden."

(Niet) de eerste prijs?

Dat lijkt te werken. "Ik wil straks ook meewerken aan de wagen", roept een knutselend kind. Mado mag inmiddels al helpen op de steiger. "Volgens mij help ik al mee sinds ik geboren ben", zegt ze. "Het is leuk en gezellig. Er is altijd wat te doen in de corsotent. En we gaan natuurlijk eerste worden!" Daar is niet iedereen zo zeker van. Bouwer Ruud denkt juist niet dat er prijzen naar buurtschap Molenstraat gaan. "Ik bouw al meer dan vijftig jaar corsowagens en ik heb nog nooit gewonnen." De ontwerpers maken zich niet zo druk om de winst. Het zou wel een mooie beloning zijn, maar het is niet het belangrijkste. Voor hen draait het corso vooral om iets maken dat ze zelf mooi vinden en de saamhorigheid binnen de buurtschap. Olav: "Als we winnen zijn we blij, maar als de optocht goed verloopt en we met alle twintig buurtschappen een geslaagd corso vieren, dan heeft heel Zundert gewonnen." Het Bloemencorso Zundert is zondag 6 september live te zien op Omroep Brabant televisie en op Brabant+. Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.