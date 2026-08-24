Boosheid, verdriet en wantrouwen op inspraakavond over asielopvang Engelen

De meerderheid van de insprekers op de raadsbijeenkomst in Den Bosch over de asielopvang in Engelen sprak zich, zoals verwacht, tegen het plan uit. Er was boosheid, verdriet en veel wantrouwen. "Ik sta hier met knikkende knieën", vertelt één van hen. Een ander zegt: "Geef ons ons dorp terug."

Lang niet iedereen is tegen opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's). Zelfs niet tegen de opvang van deze groep in Engelen. Wel is bijna iedereen tegen de opvang aan de Beverspijken, op industrieterrein De Vutter. "Die locatie is gewoon ongeschikt", zegt de één na de ander. Er zijn ook twee vrouwen die zich uitspreken voor de komst van de AMV's en tegen de intimidatie die ze hebben gevoeld de afgelopen maanden. Astrid gebruikte haar vijf minuten om te vertellen hoe ze mannen filmde die borden tegen de opvang ophingen.

"Ze riepen van alles en renden op me af. Dat was erg bedreigend."

"Ze riepen van alles en renden op me af. Dat was erg bedreigend." Ze kon in haar auto stappen en reed met bonkend hart weg. "Eén van die mannen is nu hier, gaat ze verder. "Ik heb het bij de beveiliging gemeld." De avond verliep ordentelijk. Er was niet genoeg ruimte voor alle belangstellenden in de raadzaal. Daarom was er in de hal een groot scherm neergezet, waar zo'n vijftig mensen naar de live verbinding keken. Er was beveiliging en de politie had van tevoren aangegeven paraat te staan, maar alles verliep rustig. Niet iedereen wilde met naam en toenaam genoemd worden en op beeld worden vastgelegd. Sommigen hadden presentaties bij zich met cijfers over misdaden en documenten die na WOO-verzoeken bij de gemeente aan de omwonenden werden gegeven.

De gemeente wordt gebrek aan transparantie verweten. Bewoners werden laat geïnformeerd en krijgen geen antwoord op sommige vragen. Boosheid is er ook over het feit dat pas na de verkiezingen de inwoners van Engelen worden geïnformeerd. Bewust. Als de gemeente zegt dat de opvang voor 15 jaar is en niet langer wordt dat niet geloofd.

"Geef ons ons dorp terug, stop met dit ondoordachte plan."

Veel mensen zijn bang dat Engelen niet meer het dorp blijft dat het nu is. Het is er veilig en iedereen kent elkaar. Ze zijn bang dat kinderen er niet meer veilig kunnen fietsen en dat de criminaliteit misschien gaat groeien. Ron zegt: "Geef ons ons dorp terug, stop met dit ondoordachte plan." De Stichting Veilig Engelen heeft een nieuwtje bewaard tot de inspreekavond. Ze hebben zelf een onderzoek laten doen naar geluidsoverlast op de plek waar de opvang moet komen, op een bedrijventerrein, zegt Henk die bij de stichting zit. De uitkomsten hebben ze deze maandagavond openbaar gemaakt. In de nacht zijn er geluidspieken gemeten van 83 decibel. Dat is een overschrijding van 18 decibel op de waarden die zijn opgenomen in het Omgevingsplan. Dat is een groot verschil met wat de gemeente zegt over geluid, volgens Henk. "Het moet humane opvang zijn. Door de geluidsoverlast is de plek niet humaan. De gemeente moet zich wel aan de spreidingswet houden vindt hij, maar dus niet op deze locatie."

"In Balk is de opvang al voor de derde keer verlengd."