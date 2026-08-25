Klaas Otto kaalgeplukt voor 1,6 miljoen, maar zelf blijft hij ontkennen

Klaas Otto (58) uit Bergen op Zoom moet ruim 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. Dat bepaalde de rechtbank van Breda dinsdag. De baas van de later verboden motorclub No Surrender zou dat bedrag hebben verdiend met witwassen in zijn autohandel, lang geleden. Dat Otto allerlei legale klusjes deed, kunnen de rechters maar moeilijk geloven.

Klaas Otto had jarenlang een autobedrijf in Bergen op Zoom. Hij kocht en verkocht tweedehands auto's en verhuurde ze ook. Het bedrijf was opgezet met een startsubsidie van de gemeente en er gebeurde niks illegaals, houdt Otto zelf vol. Ze zitten achter hem aan omdat hij motorclub No Surrender ooit oprichtte, zo verklaarde hij vaak. Nu blijkt dat hij de laatste jaren nog een andere verklaring had voor zijn inkomsten. Otto vertelde dat hij werk deed voor de Nederlandse en Amerikaanse overheid en dat hij daar een paar honderdduizend euro mee verdiende. Maar de rechtbank vindt die uitleg onduidelijk, niet concreet en soms tegenstrijdig. Zijn uitleg deed Otto achter gesloten deuren dus de rechtbank gaat daar in de uitspraak niet verder op in. Onverklaarbaar veel geld

Politie en justitie onderzochten zijn boekhouding van 2007 tot 2016 en kwamen tot de conclusie dat hij onverklaarbaar veel geld had. Aan afgerond twee miljoen euro winst zat een luchtje.

Na allerlei berekeningen die soms tot boven de drie miljoen kwamen, bepaalde het openbaar ministerie (OM) deze zomer zijn misdaadwinst op 1.872.891,14 euro. Kortom dik 1,8 miljoen euro. Dat was ook de eis. Strafkorting

In de uitspraak is dat bedrag lager uitgevallen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel, zoals dat heet is nu door de rechtbank vastgesteld op exact 1.606.139,7 euro. Iets meer dan 1,6 miljoen euro. Ook kreeg Otto een strafkorting van 5000 euro, voor het lange tijdsverloop van deze zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) en Otto kunnen binnen twee weken in hoger beroep. Gebeurt dat niet, dan moet Otto betalen. Maar een hoger beroep ligt voor de hand omdat Otto het er tot nu toe nooit bij liet zitten. Eerder maakten we deze Misdaad Uitgelegd over Klaas Otto:

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