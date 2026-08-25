Inbraak bij juwelier in Waalwijk, spullen van klanten veilig

Dieven hebben ingebroken bij juwelier Puur aan de Stationstraat in Waalwijk. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Het rolluik is beschadigd bij de inbraak en wordt dinsdag gerepareerd.

Bij de juwelier is een paal geplaatst met daarop een bericht dat gericht is op klanten van de winkel. In het bericht staat dat 'alle eigendommen van klanten' veilig zijn. Het is onduidelijk wanneer de winkel weer open kan.

Er werd al vaker ingebroken bij de juwelier. In juli van vorig jaar werd een ramkraak op de juwelier gepleegd met een auto. De schade aan de pui en het rolluik was toen groot.