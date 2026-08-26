Yes We Can Clinics zet oud-cliënt Noa in om nieuwe klachten te voorkomen

Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek neemt maatregelen om nieuwe klachten te voorkomen. De kliniek voor jongeren met een verslaving of psychische problemen kwam dit voorjaar in opspraak, nadat tientallen cliënten vertelden dat ze tijdens hun behandeling zijn vernederd en gekleineerd. Noa, een van die voormalig cliënten, gaat die verhalen nu optekenen en de kliniek advies geven.

Noa van Hagen straalt als we haar bij de kliniek in Hilvarenbeek ontmoeten. Dat was zeven jaar geleden wel anders. Toen was ze als 18-jarige hier, omdat ze veel problemen had. Dubbel gevoel

De behandelingen hielpen, maar Noa voelde zich soms ook onveilig in de kliniek. "Dat voelt heel dubbel voor mij. Voor mij was dit de 14de plek waar ik terechtkwam, na vooral plaatsingen in de gesloten jeugdhulp. Daar deed ik het grootste deel van de dag niks. Hier begon meteen een intensief programma van 's ochtends tot 's avonds waarin ik met mezelf aan de slag ging. Daar ben ik dankbaar voor. Maar aan de andere kant heb ik hier ook momenten gehad waarop ik me onbegrepen en onveilig heb gevoeld." Vooral de interventies zoals die vroeger gebeurden, waren intimiderend. "Dan vroeg de begeleider bijvoorbeeld hoe ik me voelde. Als ik dan zei dat ik me blij voelde, kreeg ik te horen dat dat niet klopte en moest ik opnieuw antwoord geven. Als ik vervolgens zei dat ik me bang voelde, want dat was ik inmiddels, dan kreeg ik weer te horen dat dat een fout antwoord was. Dat zou geen interventie mogen heten."

Bestuur geschrokken

Uit een uitzending van het BNNVARA-programma BOOS over Yes We Can Clinics bleek dat tientallen jongeren zich, net als Noa, niet veilig en soms zelfs gepest en vernederd hebben gevoeld tijdens de behandelingen. Het bestuur van de kliniek, dat vorig jaar is vernieuwd, is geschrokken van die verhalen. "Ik vond het verschrikkelijk om die verhalen te horen", vertelt CEO Johan Linssen. "En juist daarom is het voor ons belangrijk om te achterhalen hoe slechte ervaringen uit het verleden zijn ontstaan. Zijn dat incidenten geweest? Was dat onderdeel van een cultuur die heerste? Dat is belangrijk voor ons om te achterhalen, om daarvan te leren."