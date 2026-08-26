Yes We Can Clinics zet oud-cliënt Noa in om nieuwe klachten te voorkomen
Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek neemt maatregelen om nieuwe klachten te voorkomen. De kliniek voor jongeren met een verslaving of psychische problemen kwam dit voorjaar in opspraak, nadat tientallen cliënten vertelden dat ze tijdens hun behandeling zijn vernederd en gekleineerd. Noa, een van die voormalig cliënten, gaat die verhalen nu optekenen en de kliniek advies geven.
Noa van Hagen straalt als we haar bij de kliniek in Hilvarenbeek ontmoeten. Dat was zeven jaar geleden wel anders. Toen was ze als 18-jarige hier, omdat ze veel problemen had.
Dubbel gevoel
De behandelingen hielpen, maar Noa voelde zich soms ook onveilig in de kliniek. "Dat voelt heel dubbel voor mij. Voor mij was dit de 14de plek waar ik terechtkwam, na vooral plaatsingen in de gesloten jeugdhulp. Daar deed ik het grootste deel van de dag niks. Hier begon meteen een intensief programma van 's ochtends tot 's avonds waarin ik met mezelf aan de slag ging. Daar ben ik dankbaar voor. Maar aan de andere kant heb ik hier ook momenten gehad waarop ik me onbegrepen en onveilig heb gevoeld."
Vooral de interventies zoals die vroeger gebeurden, waren intimiderend. "Dan vroeg de begeleider bijvoorbeeld hoe ik me voelde. Als ik dan zei dat ik me blij voelde, kreeg ik te horen dat dat niet klopte en moest ik opnieuw antwoord geven. Als ik vervolgens zei dat ik me bang voelde, want dat was ik inmiddels, dan kreeg ik weer te horen dat dat een fout antwoord was. Dat zou geen interventie mogen heten."
Bestuur geschrokken
Uit een uitzending van het BNNVARA-programma BOOS over Yes We Can Clinics bleek dat tientallen jongeren zich, net als Noa, niet veilig en soms zelfs gepest en vernederd hebben gevoeld tijdens de behandelingen. Het bestuur van de kliniek, dat vorig jaar is vernieuwd, is geschrokken van die verhalen.
"Ik vond het verschrikkelijk om die verhalen te horen", vertelt CEO Johan Linssen. "En juist daarom is het voor ons belangrijk om te achterhalen hoe slechte ervaringen uit het verleden zijn ontstaan. Zijn dat incidenten geweest? Was dat onderdeel van een cultuur die heerste? Dat is belangrijk voor ons om te achterhalen, om daarvan te leren."
Nieuwe rol voor Noa
Om de zorg te verbeteren en herhaling te voorkomen, is aan Noa gevraagd om 'programmamaker jongerenervaring' te worden. Ze kwam in beeld bij Yes We Can doordat ze een podcast maakte over haar ervaringen in de kliniek.
De komende tijd gaat Noa verhalen en ervaringen van jongeren van de afgelopen vijftien jaar verzamelen en van daaruit advies geven aan de kliniek. "Het eerste dat ik ben gaan doen, is zichtbaar zijn. Ik nodig iedereen uit, ga luisteren naar alle verhalen en kijk waar de jongeren behoefte aan hebben."
Noa koppelt deze verhalen, zowel positief als negatief, terug aan Yes We Can. Dat is volgens het bestuur belangrijk, omdat de drempel om direct contact met de kliniek op te nemen voor sommige jongeren hoog bleek. "Dat betekende blijkbaar niet dat die klachten er niet waren, alleen dat ze ons niet bereikten", legt Linssen uit. "Ik ben blij dat het voor jongeren dankzij de nieuwe rol van Noa veel laagdrempeliger is om die stap wel te zetten."
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