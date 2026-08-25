Rattenplaag zelfs in kamers van dit woonzorgcomplex: 'Moeder is gebeten'

Bewoners van appartementencomplex Kronehoef in Eindhoven worden in hun kamer al weken geteisterd door ratten. De knaagdieren poepen en plassen alles onder en knagen aan de spullen. "Mijn moeder is in haar middelvinger gebeten door een rat", vertelt dochter Liesbeth van der Kuijlen-Vos.

De kamer van de moeder van Liesbeth ligt bezaaid met rattenkeutels. Tot op haar bed aan toe. Langs de muren staan her en der vallen opgesteld. "We hebben al verschillende ratten gevangen, maar ze blijven komen. Ze vreten het papier van de schoonmaakflessen en het incontinentiemateriaal op. Er moet echt iets gebeuren." Haar moeder van 82 jaar is dementerend en woont op de begane grond van woon-/zorgcomplex Kronehoef in Eindhoven. De appartementen voor ouderen zijn eigendom van woningbouwvereniging Wooninc, Vitalis verleent zorg in een deel van het complex.

"De medewerkers van Vitalis durfden niet meer naar binnen."

Het begint bijna drie weken geleden als er rattenkeutels in het appartement van haar moeder worden gevonden. Liesbeth trekt direct aan de bel bij Wooninc, maar het duurt volgens haar een week voordat een bestrijdingsbedrijf langskomt. Daarna wordt haar moeder naar een andere kamer gebracht en gaat het appartement op slot. "Ik was heel boos. Door één appartement onbewoonbaar te verklaren, los je het probleem niet op", vertelt de dochter. "Die ratten zitten ook bij de receptie en zelfs in de keuken."

Een van de gevangen ratten bij het appartement (foto: privécollectie).

Ondanks de angst voor knaagdieren wilde haar moeder na één nacht terug naar haar eigen appartement. Ze had heimwee. Liesbeth maakte het hele appartement van haar moeder schoon. “Ik heb alles gepoetst, alle keutels opgeruimd, dingen afgeplakt en alles in bakken gedaan."

Ondertussen moest ze een groot deel van de zorgtaken van Vitalis overnemen. "De medewerkers van Vitalis durfden niet meer naar binnen. Ik moest haar zelf eten geven, douchen en aankleden." Intussen plaatste een rattenbestrijder vallen. “Daarna nam Vitalis de zorg weer over. De zorgverleners hadden denk ik het idee dat het probleem daarmee was opgelost.”

"Ze is in haar middelvinger gebeten door een rat."

Maar dat bleek niet zo te zijn. Afgelopen zondagnacht zag haar moeder opnieuw een rat door haar kamer lopen. "Mijn moeder is de hele nacht wakker geweest. Ze heeft de hele tijd met haar vinger op de afstandsbediening getikt, zodat de rat zou schrikken en niet in haar buurt zou komen." Het schrok de rat niet af, zo blijkt uit de bloedvlekken op het kussen van Liesbeths moeder. "Ze is in haar middelvinger gebeten door een rat. Dat is schandalig. Ze wilde de verpleegsters niet bellen omdat ze wist dat die bang zijn voor ongedierte."

De bewoonster van 82 jaar is in haar vinger gebeten (foto: privécollectie).

Haar moeder heeft flink last van de beet, zowel fysiek als mentaal. Het topje van haar middelvinger is paars. "Mijn moeder heeft overgegeven van de stress. Vandaag heeft ze een tetanusspuit gekregen." Zorginstelling Vitalis verwijst door naar pandeigenaar Wooninc. Die zegt het rattenprobleem zeer serieus te nemen. "Mensen moeten zich in hun eigen woning veilig en prettig kunnen voelen. We doen er samen met Vitalis alles aan om de overlast zo snel mogelijk op te lossen." De woningbouwvereniging zegt dat het oplossen van de rattenplaag niet zo simpel is. "Daarom bekijken we samen met deskundigen welke aanvullende of verdergaande maatregelen nodig zijn. We willen vooral dat bewoners zo snel mogelijk merken dat de situatie verbetert." Inmiddels woont de gebeten mevrouw weer in een logeerkamer in het appartementencomplex mét zorg van Vitalis, totdat alle ratten weg zijn. Haar dochter is woest. "Als dit in een restaurant zou zijn op de Woenselse Markt was dat per direct gesloten. Ik vind het vreemd dat dit niet gesloten wordt. En ik snap niet dat Wooninc hier niet met spoed een grove actie op zet."