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LIVE 112-nieuws | Verkeersruzie loopt uit de hand: man bedreigt automobilist met knuppel

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Redactie

Liveblog

05:53

Verkeersruzie loopt uit de hand: man bedreigt automobilist met knuppel

Een verkeersruzie in Oudenbosch is dinsdag uit de hand gelopen. Een 28-jarige man uit Polen heeft na een aanrijding de andere automobilist bedreigd met een honkbalknuppel. De man is aangehouden en bleek onder invloed van alcohol en met een ingevorderd rijbewijs te rijden.

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