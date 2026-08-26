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LIVE 112-nieuws | Verkeersruzie loopt uit de hand: man bedreigt automobilist met knuppel
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05:53
Verkeersruzie loopt uit de hand: man bedreigt automobilist met knuppel
Een verkeersruzie in Oudenbosch is dinsdag uit de hand gelopen. Een 28-jarige man uit Polen heeft na een aanrijding de andere automobilist bedreigd met een honkbalknuppel. De man is aangehouden en bleek onder invloed van alcohol en met een ingevorderd rijbewijs te rijden.
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