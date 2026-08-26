Een compleet nieuwe middelbare school opent de deuren in Heesch

Nieuwe lokalen, nieuwe docenten en nieuwe klasgenoten. Voor ruim zeventig leerlingen is woensdag een wel heel bijzondere eerste schooldag. Ze zijn niet alleen voor het eerst op hun middelbare school, maar ze zijn ook de allereerste leerlingen van het nieuwe SAM College. Daarmee heeft Heesch weer een middelbare school.

In de gangen wordt nog wat onwennig rondgekeken. Leerlingen zoeken hun klasgenoten en ook docenten proberen hun weg te vinden. Want op deze eerste dag is letterlijk alles nieuw. “Het is best wel spannend”, zegt initiatiefnemer Lilianne van der Scheur. “Nu zijn de leerlingen voor het eerst allemaal tegelijk hier. Superleuk om te zien. Fijn dat er weer reuring is.” Die reuring was lange tijd verdwenen. In Heesch zat jarenlang een vestiging van Het Hooghuis, maar die school sloot vanwege een tekort aan leerlingen. Even leek het erop dat kinderen uit het dorp voortaan altijd buiten Heesch naar de middelbare school moesten.