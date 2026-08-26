Een compleet nieuwe middelbare school opent de deuren in Heesch
Nieuwe lokalen, nieuwe docenten en nieuwe klasgenoten. Voor ruim zeventig leerlingen is woensdag een wel heel bijzondere eerste schooldag. Ze zijn niet alleen voor het eerst op hun middelbare school, maar ze zijn ook de allereerste leerlingen van het nieuwe SAM College. Daarmee heeft Heesch weer een middelbare school.
In de gangen wordt nog wat onwennig rondgekeken. Leerlingen zoeken hun klasgenoten en ook docenten proberen hun weg te vinden. Want op deze eerste dag is letterlijk alles nieuw.
“Het is best wel spannend”, zegt initiatiefnemer Lilianne van der Scheur. “Nu zijn de leerlingen voor het eerst allemaal tegelijk hier. Superleuk om te zien. Fijn dat er weer reuring is.”
Die reuring was lange tijd verdwenen. In Heesch zat jarenlang een vestiging van Het Hooghuis, maar die school sloot vanwege een tekort aan leerlingen. Even leek het erop dat kinderen uit het dorp voortaan altijd buiten Heesch naar de middelbare school moesten.
Lopend naar school
Dat er nu weer een school is, vinden veel leerlingen vooral praktisch. Milan uit Heesch koos onder meer voor het SAM College omdat vrienden erheen gaan en het dichtbij huis is. “Als het winter is, kan ik gewoon lopen als ik wil.”
Ook Donna is blij. Ze had eerder gehoord dat de middelbare school in Heesch zou verdwijnen. “Ik had altijd gedacht dat ik hier naar school zou gaan. Toen ging die opeens dicht. Nu is er weer een school en dat is wel fijn.”
De kleinschaligheid spreekt leerlingen eveneens aan. De school begint met drie eerstejaarsklassen en een klein tweedejaarsklasje. Uiteindelijk wil het SAM College groeien naar maximaal vierhonderd leerlingen.
Vier jaar aan gewerkt
Het idee voor de school ontstond bij Van der Scheur en haar collega Corry Seelen, die beiden bij Het Hooghuis werkten. “We zeiden altijd tegen elkaar: als het hier ooit stopt, dan gaan we zelf verder”, vertelt Van der Scheur.
Vier jaar later staan er nu leerlingen in de lokalen. “Dit is de kroon op het werk. Nu kun je de leerlingen en de docenten aan het werk zien. Dat is fantastisch.”
Het SAM College biedt onderwijs van vmbo-kader tot en met vwo en werkt veel met projecten. De school doet zelf alleen eindexamen op vmbo-t-niveau. Havo- en vwo-leerlingen stromen later door naar een andere school.