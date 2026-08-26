Joris Zorg over verdachte dood twee bewoners: 'Vreselijk voor nabestaanden'

Joris Zorg in Oirschot laat woensdagmiddag weten "ontzettend geschrokken" te zijn van het nieuws dat verpleger Jelle D. ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner van het zorgcentrum. De 26-jarige verpleger uit Oirschot werd zondag thuis opgepakt voor de dood van een overleden hoogbejaarde man in het zorgcentrum waar hij werkt.

"Voor de nabestaanden van de overleden bewoners is dit natuurlijk vreselijk nieuws", zegt een woordvoerder van Joris Zorg nadat bekend werd dat D. ook wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner , net als de andere bewoner een hoogbejaarde man. "Ook voor ons personeel en voor de bewoners is het vreselijk."

'Extra voor elkaar zijn'

De woordvoerder laat weten dat personeel er de komende dagen extra voor elkaar en de bewoners zal zijn. Ook houdt de organisatie personeel, bewoners en familie van bewoners de komende weken goed op de hoogte van het lopende onderzoek. En probeert Joris Zorg bewoners en hun familie gerust te stellen.

"Wij verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek en hopen dat het meer duidelijkheid gaat geven", geeft de woordvoerder verder aan. De zorgorganisatie kan niet zeggen of er eerder meldingen waren in het zorgcentrum over verdachte overlijdens van bewoners. "De informatie die het OM naar buiten heeft gebracht, is alle informatie die wij ook hebben", zegt de woordvoerder.

Niet-natuurlijke dood

D. werd zondagochtend thuis opgepakt door een arrestatieteam in verband met de dood van een hoogbejaarde bewoner in het zorgcentrum in Oirschot waar hij werkt. Deze bewoner werd vrijdagavond gevonden in het zorgcentrum. De politie ging al snel uit van een niet-natuurlijke dood en startte daarom het onderzoek.