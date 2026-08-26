Hans heeft 9 miljoen platen: ‘Mijn vrouw en vrienden moesten ingrijpen’

Het is naar eigen zeggen de grootste verzameling vinylplaten ter wereld: Vinylfarm in Oirschot heeft negen miljoen platen op voorraad. De passie voor vinyl kostte Hans van Krieken bijna zijn huwelijk, maar hij bouwde er een succesvol bedrijf van dat inmiddels elke dag 3.000 platen verkoopt. In de verzameling zitten ook een paar pareltjes uit het jaar 1976, het jaar dat Omroep Brabant begon met uitzenden.

Het is een doolhof van rekken vol vinylplaten. In een loods in Oirschot ligt een deel van de negen miljoen platen van de Vinylfarm. “Hier liggen er 500.000, in andere loodsen nog eens zeven miljoen en er zijn nog twee miljoen platen onderweg vanuit New York”, vertelt Hans van Krieken. Hobby loopt volledig uit de hand

In de loods ruikt het naar oude boeken. “Je ruikt soms het huis waar de plaat vandaan komt”, zegt Irene, de vrouw van Hans. “We zijn nu 2,5 jaar bezig en hebben al een miljoen platen verkocht. Ze gaan er zo snel uit, dat we flink moeten inkopen.” Nu loopt Irene met een glimlach langs alle platen, dat was zo’n drie jaar geleden wel anders. Zeven jaar geleden had Hans nog een softwarebedrijf, maar dat ging vervelen. Hans gaat naar platenzaken en kringloopwinkels en begint met het verzamelen van vinylplaten. Na een tijdje staat zijn huis vol en grijpen vrienden en vrouw in.

“Ik had 150.000 platen binnen staan, we konden geen tv meer kijken. Maar ook een pandje van een vriend van mij stond vol. Toen hij terug kwam van vakantie, kon hij niet meer aan het werk.” Hans begint, na een interventie van zijn vrienden, met het verkopen van plaatjes vanuit zijn achtertuin.

Plaat van 100.000 euro

2,5 jaar geleden werd dat een serieus bedrijf van Hans, vrouw Irene en vriend Sander. “Wij zijn qua voorraad de grootste ter wereld”, lacht Hans. Hij verkoopt platen die andere mensen zouden weggooien. Zo is zijn best verkochte plaat Christmas van BZN uit Volendam. “In de platenwereld lacht iedereen ons uit, maar dat is echt zo.” Met een AI-assistent kunnen ze elke plaat binnen een minuut vinden. Maar elke plaat die binnen komt, moet eerst met de hand gesorteerd worden. “Een half miljoen is gesorteerd, de rest moet nog. Het is gewoon heel hard werken.” Hans geniet tegenwoordig niet meer van de muziek maar van de albumcovers. “Ik heb geen tijd om te luisteren.”

Miljoenen vinylplaten (foto: Noël van Hooft).

Een gemiddeld plaatje kost nog geen twee euro. “Dus we moeten heel veel verkopen om iets te verdienen. Maar ik doe dit puur uit passie.” Toch is niet elke plaat ‘waardeloos’. Zo heeft hij een plaat voor zesduizend euro op de kop getikt. “Ik heb een paar maanden de huur niet kunnen betalen.” Het gaat om een speciale plaat van Bonzai waarvan er maar drie zijn. “Deze plaat is echt geregistreerd en verzekerd.” Wie ‘m wil hebben moet nu 100.000 euro neerleggen. Bijzondere platen

Omroep Brabant begon op 1 september 1976 met uitzenden, volgende week bestaat de regionale zender dus vijftig jaar. Van 1 tot en met 11 september wordt daarom een lijst met de 1976 beste nummers allertijden uitgezonden. Stemmen op die lijst kan tot en met woensdagavond. Hans haalt uit de rekken met vinylplaten twee bijzondere albums uit het oprichtingsjaar van Omroep Brabant. Misschien wel twee tips voor de top… John Denver - Spirit

“Mijn buurjongen Doy is John Denver-fan. Elke keer als ik een plaat van hem vond, gaf ik deze aan Doy." Op een ochtend lagen alle platen van John Denver op de werkbus van Hans. "Toen ik wegreed vlogen ze over straat. Hij was er helemaal klaar mee. Elke keer als ik een John Denver zie, denk ik aan Doy.”

John Denver - Spirit

James Last - Non Stop Dancing

"Dit is één van de platen die komt uit mijn verzameltijd, die hoorde bij mijn eerste duizend platen", zegt Hans. De muziek boeide hem niet, het ging om de cover. “Een overdaad aan James Last. En zo is dat hier ook. Één op de tien platen die we binnenkrijgen van kringloopwinkels is een James Last.” Of het zijn muzieksmaak is? "Het is best cool.”

James Last - Non Stop Dancing