Dodelijk ongeluk Boxtel: veiligheid in het geding, alle bomen moeten om
De populieren aan de Keulsebaan in Boxtel blijken in zo'n slechte staat te verkeren, dat het te onveilig is om ze te laten staan. In juni kwam in deze straat een man om het leven nadat een boom op zijn auto viel. Uit inspecties blijkt nu dat ook de andere bomen op sterven na dood zijn. Komende week worden ze allemaal weggehaald.
Aan beide kanten van de straat worden de populieren weggehaald, tussen het spoor en rotonde De Goor. De gemeente heeft besloten alle bomen in één keer te verwijderen.
"We begrijpen dat veel inwoners dit jammer vinden", zegt wethouder Roel de Los Hoyos. "Dat gevoel delen wij. Daarom kijken we altijd eerst of behoud mogelijk is. Uit de inspecties blijkt helaas dat de risico's te groot zijn geworden. Dan moeten we kiezen voor veiligheid."
De grote boom viel op 9 juni door lokaal noodweer op de auto van de 45-jarige Gerrit ten Voorde uit het Gelderse Ommeren, terwijl hij onderweg was. Na het ongeluk werden de bomen over een stuk van driehonderd meter gecontroleerd door een bomendeskundige.
Slechte conditie
De populieren zijn in de jaren 70 geplant en daarmee voor deze boomsoort al op leeftijd. Daarbij is de slechte staat van de bomen volgens de gemeente het gevolg van jarenlange droogte en hitte, schade aan de wortels en bodem en veranderende windrichtingen.
Er is niet alleen gekeken naar de bomen die er nu zichtbaar slecht aan toe zijn. "Ook voor de bomen die op dit moment nog redelijk ogen, is onzekerheid over de toekomstige veiligheid. Daarom vinden we het niet verantwoord om alleen de eerder aangewezen onveilige bomen te verwijderen."
Over of de dood van de 45-jarige man voorkomen had kunnen worden door de bomen eerder te inspecteren en te kappen, staat niets in het persbericht.
Tijdelijke populieren
Op de plek van de verwijderde bomen komen tijdelijk jonge populieren te staan. Andere begroeiing langs dit deel van de Keulsebaan, zoals een paar grote wilgen, blijft staan.
De straat gaat in de toekomst op de schop. Dan kijkt de gemeente welke bomen definitief het beste op de plek passen.