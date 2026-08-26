Dodelijk ongeluk Boxtel: veiligheid in het geding, alle bomen moeten om

De populieren aan de Keulsebaan in Boxtel blijken in zo'n slechte staat te verkeren, dat het te onveilig is om ze te laten staan. In juni kwam in deze straat een man om het leven nadat een boom op zijn auto viel. Uit inspecties blijkt nu dat ook de andere bomen op sterven na dood zijn. Komende week worden ze allemaal weggehaald.

Aan beide kanten van de straat worden de populieren weggehaald, tussen het spoor en rotonde De Goor. De gemeente heeft besloten alle bomen in één keer te verwijderen. "We begrijpen dat veel inwoners dit jammer vinden", zegt wethouder Roel de Los Hoyos. "Dat gevoel delen wij. Daarom kijken we altijd eerst of behoud mogelijk is. Uit de inspecties blijkt helaas dat de risico's te groot zijn geworden. Dan moeten we kiezen voor veiligheid." De grote boom viel op 9 juni door lokaal noodweer op de auto van de 45-jarige Gerrit ten Voorde uit het Gelderse Ommeren, terwijl hij onderweg was. Na het ongeluk werden de bomen over een stuk van driehonderd meter gecontroleerd door een bomendeskundige.