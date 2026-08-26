Laadpaal in lantaarnpaal: slim idee, maar stroomnet gooit roet in het eten

Je elektrische auto opladen aan een lantaarnpaal? Dat kan tegenwoordig in de Tilburgse Burgemeestersbuurt. Het gaat om een proef met negen nieuwe zogeheten laad-lichtmasten. En hoewel de gemeente er graag meer zou willen hebben, gooit het overvolle stroomnet daarin voorlopig roet in het eten.

Wethouder Yusuf Çelik is voor de gelegenheid met een kleine, elektrische auto van de gemeente Tilburg naar de nieuwe laadlantaarn toegereden. “Het zou wat zijn als ik hem nu meteen zou raken”, lacht hij, voordat hij de auto voorzichtig naast de splinternieuwe laadlichtmast zet. Eigenlijk lijkt hij nog het meest op een normale lantaarnpaal, al is hij aan de onderkant wat dikker. “Er zit technologie in waarmee we nog zes laadpunten in de buurt van stroom kunnen voorzien”, legt Bas van Boxtel van het Brabantse bedrijf Hydro, de leverancier van de laadlichtmasten, uit. “Het is een totaalproduct dat in de plaats van een reguliere straatlantaarn geplaatst wordt.”

De laad-lichtmasten werken hetzelfde als een normale laadpaal. “Je plugt de kabel in de auto en daarna in de laad-lichtmast. Als je dan je pasje ernaast houdt, wordt het lampje blauw en begint hij met laden. Een kind kan de was doen.”

“Het is vechten om elke aansluiting.”

In de Burgemeestersbuurt zijn nu negen van dit soort laad-lichtmasten aangesloten, ook al zit het stroomnet vol. “De vergunningen hiervoor hebben we een hele tijd geleden al aangevraagd”, vertelt Van Boxtel. “Daarom zijn ze nog goedgekeurd en zie je deze laad--lichtmasten hier nu voor het eerst.” Op andere locaties moeten Tilburgers nog even wachten. “Het is vechten om elke aansluiting”, vult de wethouder aan. “We doen ons best, maar het overvolle stroomnet zorgt ervoor dat we nog even geduld moeten hebben om dit in meer wijken in Tilburg uit te rollen.”

De nieuwe laadlichtmast in de Burgemeestersbuurt in Tilburg (foto: Pieter Soethout)

“Hij is goedkoper dan een losse laadpaal en een losse straatlantaarn bij elkaar.”