Joris Zorg na twee verdachte doden: geen aanwijzing voor meer slachtoffers

Volgens bestuurder Diana Zijlmans van Joris Zorg in Oirschot is er op dit moment geen aanleiding om te denken dat er meer mensen onder verdachte omstandigheden zijn overleden bij het woonzorgcentrum.

Diana Zijlmans van Joris Zorg zegt geschokt te zijn door de eerste bevindingen van het Openbaar Ministerie die woensdag werden gedeeld met de zorgorganisatie. "Er zijn heel veel vragen. Die vragen krijgen we voorlopig niet beantwoord. We moeten de resultaten van het onderzoek afwachten. Vanuit Joris Zorg verlenen wij alle medewerking in dit onderzoek."

Woensdag werd bekend dat medewerker Jelle D. verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van twee hoogbejaarde mannen van Joris Zorg in Oirschot. Zijn voorlopige hechtenis is met twee weken verlengd, nadat hij zondagochtend werd opgepakt.

Begonnen als vakantiehulp

Jelle D. begon tien jaar geleden als vakantiehulp/zorghulp bij Joris Zorg. Daarna volgde hij de opleiding helpende, groeide door naar helpende plus en deed vervolgens de opleiding verzorgende IG. Daarna ging hij werken als verzorgende IG en leerlingbegeleider, vertelt hij in een video van Joris Zorg die online staat.

Volgens Zijlmans gaat Joris Zorg er op dit moment niet van uit dat Jelle D. betrokken is bij nog meer overlijdens. "Op dit moment hebben we daar geen aanleiding toe."

OM sluit niets uit

Het Openbaar Ministerie sluit desgevraagd nog niets uit. "Het onderzoek zit in de beginfase. Er worden mensen gehoord, informatie opgevraagd en dat moet allemaal worden geanalyseerd", zegt persofficier Hansje Boelens. "We kunnen niet vooruit lopen op wat er nog uit het onderzoek komt. Wat er in ieder geval uit is gekomen is de verdenking van de betrokkenheid bij de dood van de twee mannen."

De komende weken blijft de verdachte nog in alle beperkingen vast zitten. Boelens: "Over twee weken is er een nieuw toetsmoment. Het onderzoek is in volle gang en dan komen er nieuwe gegevens op tafel en kijken we hoe we verder gaan."