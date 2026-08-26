Al half jaar geen lege kliko: Jolanda slaat terug naar Brabants Afval Team

Normaal gesproken deelt het Brabants Afval Team (BAT) de rode kaarten uit als er systematisch problemen zijn met het afval, maar deze keer doet Jolanda van den Bogaard (53) uit de Tilburgse wijk Koolhoven dat. Bijna twintig waarschuwingen bungelen aan de handvaten van de containers op de hoek van de Volkelstraat en de Vreeswijkstraat. De kliko’s worden hier al zo lang Jolanda er woont, een half jaar, bijna nooit geleegd. “Mijn afval staat in zakken in de achtertuin.”

De druppel die de emmer deed overlopen was bij Jolanda de beestjes en maden die uit de zakken en bakken kropen, ook over straat. “Ik ben bezig met mijn achtertuin en mijn groene bak en grijze bak zitten tot de nok vol”, zegt ze tegen Omroep Tilburg. Om haar afval nog kwijt te kunnen zet ze zakken in haar achtertuin, want het afval gewoon op straat gooien, vindt Jolanda niet kunnen. “Het was tijd voor een ludieke actie”, zegt Jolanda. Hiermee wil de buurtbewoner het voor elkaar krijgen dat het afval voortaan elke week wordt meegenomen. “Vuilnisophalers zijn de belangrijkste mensen in de stad. Ik merk het nu zelf dat het ontzettend lastig is als je kliko’s een half jaar niet worden geleegd.”

Bellen en Fiximeldingen maken

Bellen met de gemeente of meldingen maken via de Fixi-app heeft nog geen baat gehad. De Fiximeldingen zijn wel binnengekomen, laat de gemeente weten. Deze heeft zij doorgestuurd naar BAT.

Een rode kaart voor BAT (foto: Jolanda van den Bogaard).