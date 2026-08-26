Statenlid gaat stoppen na bedreigingen en thuis afgeven van dreigbrief

Statenlid Kevin Hordijk stopt na de verkiezingen van 17 maart met zijn werk in de Provinciale Staten. Bedreigingen spelen daarin een rol, net als een dreigbrief die een deurwaarder bij hem thuis kwam bezorgen.

Hordijk, die voor PRO in de Staten zit, maakt zijn huidige termijn wel af. De Tilburger zegt dat vooral de samenwerking met andere Statenleden zijn werk leuk maakt.

Kritiek en dreigementen

Dat staat volgens hem in schril contrast met de kritiek die hij weleens krijgt. "Dat staat in wrang contrast met de hoeveelheid drek en bedreigingen die je soms over je heen krijgt van zogenoemde 'belangenverenigingen' en geopinieerde toetsenbordridders", schrijft hij op LinkedIn.

Sinds hij een aangetekende dreigbrief thuis kreeg, is de lol er voor Hordijk wel wat vanaf. "Het is fijn dat de politie met prioriteit naar mij toekomt als ik bel, maar het is eigenlijk van de zotte dat dat nodig is." Hij doelt op de brief die Farmer's Defence Force (FDF) in december liet bezorgen.

Trots ondanks alles

Toch noemt Hordijk het de grootste eer van zijn leven om volksvertegenwoordiger te zijn. "Maar ik merk dat ik de finesse mis om zaken écht politiek te maken", zegt hij.

"Ik ben niet van de opinieartikelen schrijven of van het actief zoeken naar mogelijkheden om het nieuws te halen. Coalitie of oppositie maakt voor mij niet zoveel uit."