Mogelijk brand gesticht bij toekomstig azc in Valkenswaard

Bij de toekomstige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Valkenswaard is mogelijk brand gesticht. Meerdere ramen zijn kapot, ook zijn zwarte roetvlekken zichtbaar aan de buitenkant van het pand aan de Leenderweg.

Opvanglocatie goedgekeurd

Anderhalve week geleden werd bekend dat het COA het plan voor de opvanglocatie heeft goedgekeurd. In het bedrijfspand in Valkenswaard worden als alles goed gaat in de toekomst 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar opgevangen.

Het gaat om een opvang voor de duur van 5 jaar die na evaluatie kan worden verlengd tot 10 jaar. De gemeente en het COA werken de komende maanden de plannen verder uit. Wanneer de opvanglocatie daadwerkelijk opent, is nog niet duidelijk.

Spreidingswet

De gemeente Valkenswaard moest vorige maand op het matje komen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Volgens de spreidingswet moet de gemeente namelijk opvang bieden aan 103 asielzoekers. Op dit moment voldoet ze alleen niet aan deze wettelijke taak. Minister Bart van den Brink heeft de gemeente zelfs al eerder een brief gestuurd, maar kreeg nul op het rekest. Ook gesprekken met ambtenaren hielpen niet.