Tweede terugroepactie bij Jumbo: nu ook brie besmet met listeria

Jumbo roept ook brie terug, omdat deze mogelijk listeriabacteriën bevat. Eerder op woensdag riep de Veghelse supermarktketen al gorgonzola terug, omdat die bacterie in de kaas kan zitten. In beide gevallen gaat het om een product van het huismerk.

Bij de brie gaat het om de Jumbo Biologische Brie met de houdbaarheidsdatum van 1 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug als ze het product terug naar de winkel brengen, ook zonder bonnetje. Het product Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdata 3, 8 en 10 september kan ook besmet zijn.

Listeriabesmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar volgens het Voedingscentrum kunnen de gevolgen wel ernstig zijn. De bacterie komt voornamelijk voor op langdurig gekoelde producten die vervolgens zonder verhitting worden gegeten. Bij zwangere vrouwen kan een infectie met listeria leiden tot een miskraam. Ook ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico.