LIVE 112-nieuws | Opnieuw inval op woonwagenkamp in Waalre, onder meer auto's doorzocht | Winkel juwelier zwaar beschadigd na ramkraak: twee verdachten opgepakt

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07:53 Opnieuw inval op woonwagenkamp in Waalre, onder meer auto's doorzocht Op het woonwagenkamp aan de Broekweg in Waalre heeft de politie donderdagochtend opnieuw een inval gedaan. Auto's zijn doorzocht en er zullen vandaag meer onderzoeken worden gedaan bij een woning. Lees verder