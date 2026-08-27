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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Opnieuw inval op woonwagenkamp in Waalre, onder meer auto's doorzocht | Winkel juwelier zwaar beschadigd na ramkraak: twee verdachten opgepakt

Vandaag om 07:53

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Redactie

Liveblog

07:53

Opnieuw inval op woonwagenkamp in Waalre, onder meer auto's doorzocht

Op het woonwagenkamp aan de Broekweg in Waalre heeft de politie  donderdagochtend opnieuw een inval gedaan. Auto's zijn doorzocht en er zullen vandaag meer onderzoeken worden gedaan bij een woning. 

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05:52

Winkel juwelier zwaar beschadigd na ramkraak: twee verdachten opgepakt

Een juwelier aan de Ginnekenstraat in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer geworden van een ramkraak. De gevel van het pand werd eruit gereden en raakte zwaar beschadigd. Twee verdachten zijn door de politie opgepakt. 

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