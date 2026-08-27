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Winkel juwelier zwaar beschadigd na ramkraak: twee verdachten opgepakt

Vandaag om 05:52 • Aangepast vandaag om 08:03
Twee auto's ramden de gevel van een juwelier in Breda, twee verdachten zijn opgepakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Twee auto's ramden de gevel van een juwelier in Breda, twee verdachten zijn opgepakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Een juwelier aan de Ginnekenstraat in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer geworden van een ramkraak. De gevel van het pand werd eruit gereden en raakte zwaar beschadigd. Twee verdachten zijn door de politie opgepakt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg rond kwart over drie melding van de ramkraak. Op het moment dat zij arriveerde stonden er twee voertuigen. Agenten konden op dat moment ook de twee verdachten oppakken. Ze sluiten niet uit dat er meer verdachten betrokken zijn. 

Een van de verdachten wordt aangehouden na ramkraak op juwelier (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Een van de verdachten wordt aangehouden na ramkraak op juwelier (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Ravage op straat 
Brokstukken van de voertuigen en de gevel lagen over straat verspreid. Een agent ging samen met een politiehond het pand in maar kon er vervolgens niet zelfstandig uitkomen omdat de gevel instabiel bleek. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. 

De politie doet onderzoek naar de ramkraak. Zo heeft ze met verschillende buurtbewoners gesproken. Ook is ze op zoek naar camerabeelden uit de omgeving waarop mogelijk iets te zien is dat met de ramkraak te maken heeft. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. 

Juwelier al vaker slachtoffer
Het is al de zoveelste keer dat de juwelier slachtoffer wordt van geweld. In september vorig jaar werd de pui ook al geramd. De winkel liep toen grote schade op, de daders wisten te ontkomen terwijl er enkele weken eerder ook al was geprobeerd om in te breken. 'Het is hier altijd feest', verzuchtte een medewerker destijds gelaten. 

  • Twee auto's ramden de gevel van een juwelier in Breda, twee verdachten zijn opgepakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
    Twee auto's ramden de gevel van een juwelier in Breda, twee verdachten zijn opgepakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Twee auto's ramden de gevel van een juwelier in Breda, twee verdachten zijn opgepakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Twee auto's ramden de gevel van een juwelier in Breda, twee verdachten zijn opgepakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Twee auto's ramden de gevel van een juwelier in Breda, twee verdachten zijn opgepakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Twee auto's ramden de gevel van een juwelier in Breda, twee verdachten zijn opgepakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Twee auto's ramden de gevel van een juwelier in Breda, twee verdachten zijn opgepakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Twee auto's ramden de gevel van een juwelier in Breda, twee verdachten zijn opgepakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

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