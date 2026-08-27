Opnieuw inval op woonwagenkamp in Waalre, onder meer auto's doorzocht

Op het woonwagenkamp aan de Broekweg in Waalre heeft de politie donderdagochtend opnieuw een inval gedaan. Auto's zijn doorzocht en er zullen vandaag meer onderzoeken worden gedaan bij een woning.

Een speciaal team van de politie is donderdagochtend rond kwart over acht aanwezig op het woonwagenkamp. Ze zoeken onder meer met honden. Een woordvoerder van de politie kan donderdagochtend nog niet zeggen waarom een nieuwe inval is gedaan.

Afgelopen week, donderdagnacht, deed de politie ook een inval op het woonwagenkamp. Daarbij werden spullen voor de productie van drugs, wapens en een gestolen auto gevonden.