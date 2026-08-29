Martin ziet steeds meer lege woningen in Moerdijk: 'Ze laten ons bungelen'

Martin van Tilborgh kookt van binnen, zoals hij zelf zegt. Hij ziet Moerdijk verloederen door de aanhoudende onduidelijkheid over het voortbestaan van zijn dorp. "Deze hele rij huizen staat leeg. Je ziet steeds meer leegstand. Wil je hier nog wel wonen als Moerdijker?"

Martin is geboren en getogen in het dorp. Hij woont in het huis van zijn ouders, zijn hele leven al op dezelfde plek. "Het blijft een prachtig dorp, ik woon hier met plezier, nog steeds, maar wat de toekomst ons gaat brengen, weten we niet."

Hoe leef je zo normaal mogelijk verder wanneer je te horen hebt gekregen dat het dorp waar je al jaren woont, of misschien zelfs geboren bent, moet verdwijnen. Of misschien toch weer niet. In de maandelijkse serie Ondertussen in Moerdijk , te zien op Brabant+ , volgen we enkele inwoners en laten hun dagelijkse leven zien.

De onzekerheid knaagt aan Martin. "De Moerdijkregeling bestaat nog. Daarmee krijg je honderd procent van de taxatiewaarde voor je huis", legt hij uit. "Daar kan ik geen vergelijkbaar huis ergens anders van kopen. Toch kiezen sommigen daarvoor, vanwege hun gezondheid. Je wordt gewoon ziek van het wachten en de onzekerheid."

Vlakbij de haven wijst Martin naar een rij huizen. "Deze hele rij staat al leeg. Je ziet steeds meer lege huizen", zegt hij. "En nu hoorde ik dat de Moerdijkregeling na 2027 misschien verdwijnt. Dan hebben we helemaal niets meer." Hij doelt op het besluit van juni om de regeling in ieder geval tot en met 2027 voort te zetten. Wat daarna gebeurt, is nog onduidelijk.

Geen garanties

Eind 2025 besloot de gemeente dat het dorp moest verdwijnen om plaats te maken voor industrie. Het Rijk wachtte toch met een definitief besluit. Nu wordt gekeken naar een nieuwe variant: minder grond voor industrie rond Moerdijk, zodat het dorp kan blijven bestaan. De grond die daarvoor nodig was, moet dan elders in Nederland worden gezocht.

"Als ze ons dan garanderen dat we veertig jaar lang geen geluidsoverlast hebben, fatsoenlijk het dorp uit kunnen en hier kunnen blijven, dan lijkt mij dat wel wat", zegt Martin. "Maar die zekerheid geven ze ons niet. We hangen aan een touw met de tenen op de grond. Het lijkt bijna alsof ze dit bewust doen om ons weg te krijgen."

Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.