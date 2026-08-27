Talpa haalt afleveringen De Bondgenoten met Jelle D. van streamingdiensten

Talpa heeft alle afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten waarin Jelle D. te zien is, verwijderd van alle streamingdiensten. D. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum van Joris Zorg in Oirschot, waar hij werkt.

Talpa bevestigt tegenover Hart van Nederland dat de betreffende afleveringen offline zijn gehaald. De eerste 39 afleveringen van het eerste seizoen zijn daarom niet meer te zien op de streamingplatformen KIJK.nl en NLZIET. Arrestatie

Talpa heeft dit besluit genomen nadat de 26-jarige D. zondag thuis werd aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van twee hoogbejaarde mannen, bewoners van Joris Zorg in Oirschot. Zijn voorlopige hechtenis is woensdag met twee weken verlengd, nadat hij zondagochtend werd opgepakt.