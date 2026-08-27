Talpa haalt afleveringen De Bondgenoten met Jelle D. van streamingdiensten
Talpa heeft alle afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten waarin Jelle D. te zien is, verwijderd van alle streamingdiensten. D. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum van Joris Zorg in Oirschot, waar hij werkt.
Talpa bevestigt tegenover Hart van Nederland dat de betreffende afleveringen offline zijn gehaald. De eerste 39 afleveringen van het eerste seizoen zijn daarom niet meer te zien op de streamingplatformen KIJK.nl en NLZIET.
Arrestatie
Talpa heeft dit besluit genomen nadat de 26-jarige D. zondag thuis werd aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van twee hoogbejaarde mannen, bewoners van Joris Zorg in Oirschot. Zijn voorlopige hechtenis is woensdag met twee weken verlengd, nadat hij zondagochtend werd opgepakt.
Jelle D. begon tien jaar geleden als vakantiehulp/zorghulp bij Joris Zorg. Daarna volgde hij de opleiding helpende, groeide door naar helpende plus en deed vervolgens de opleiding verzorgende IG. Daarna ging hij werken als verzorgende IG en leerlingbegeleider, vertelde hij eerder in een video van Joris Zorg.
Bondgenoten
D. staat ook in het theater met een eigen quizshow, waarin deelnemers kans maken op prijzen als vakanties, gadgets en geldbedragen. In zijn woonplaats is hij bekend als initiatiefnemer van een lokale variant van het tv-spel Wie is de Mol.
En sinds oktober 2023 was hij dus ook twee maanden te zien in het SBS-programma De Bondgenoten. Voor de Vlaamse tv-zender VTM maakte hij ook nog een podcast met bekende gezichten uit de Vlaamse mediawereld.
Hier lees je alle verhalen over Joris Zorg.