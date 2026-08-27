Stationsgebouw Vught van meer dan 700 ton schuift in oktober 14 meter opzij

Het monumentale stationsgebouw in Vught moet wijken voor de verdieping van het spoor in het dorp. In oktober verhuist het hele gebouw in één stuk bijna 14 meter verderop. Het weegt meer dan 700 ton en wordt via een soort rails naar de nieuwe plek geschoven. Geen centimeter wordt aan het toeval overgelaten. Wie het spektakel van dichtbij wil zien, kan in oktober komen kijken.

Taco Bresser is specialist in bouwkundige verplaatsingen. Donderdagmiddag vertelt hij hoe hij de klus in Vught wil aanpakken met zijn bedrijf. Het is niet het eerste gebouw dat hij verplaatst en zeker niet het grootste. "Maar wel een leuke en bijzondere klus", zegt Bresser. Op een dienblad

Met veel geestdrift vertelt hij hoe het oude stationsgebouw uit 1868 op een soort betonnen dienblad gezet wordt. Op de oude plek komt onder het gebouw een betonnen plaat. Dat is geen kleintje, want het stationsgebouw is 28 bij 9,5 meter. Met vijzels wordt het dienblad 80 centimeter opgetild en op een schuifbaan gelegd. "Die kun je vergelijken met een tramrails", zegt Bresser. "Het zijn profielen waarover het gebouw heen gezet wordt. Met slagen van 40 centimeter duwen ze het gebouw dan opzij."

Taco Bresser regelt de verplaatsing van het stationsgebouw (foto: Agnes van der Straaten).

Het stationsgebouw moet plaatsmaken voor de verdiepte ligging van het spoor in Vught. In een soort bak komen de rails en de perrons te liggen, precies op de plek waar nu het oude stationsgebouw staat. Veiliger en stiller

Erik Gennissen is bouwmanager van de Alliantie Vught Verdiept. Net als Bresser vertelt hij geestdriftig over de gigantische klus in Vught. "Er verdwijnen vijf overwegen in Vught. Het wordt veiliger en stiller bij het spoor. De N65, de weg tussen Den Bosch en Tilburg, komt in plaats van onder het spoor over het spoor te liggen. Een enorme klus, waar we in 2024 mee begonnen zijn."

Stationsplein gezien vanaf Versterplein 2 (beeld: ProRail-Next Architects).

Gennissen somt op dat er dertien kunstwerken gemaakt moeten worden, de vakterm voor auto- en fietstunnels onder en over het spoor. Om het geluid weg te houden van de bewoonde wereld komen er ook 27 geluidsschermen langs het spoor. Uiteindelijk moet in 2030 de eerste trein over de verdiepte rails rijden. Heldendaad van stationschef

Gennissen: "We wilden het stationsgebouw vanaf het begin behouden vanwege de historische waarde, het is een rijksmonument. Eigenlijk zouden we de kelder niet meenemen naar de nieuwe plek. Maar toen bleek dat ook de kelder een bijzondere geschiedenis heeft, moest die ook worden verplaatst." Gennissen doelt op de heldendaad van stationschef Willem Jooren die in de Tweede Wereldoorlog veel volwassenen en kinderen redde die op transport moesten naar Duitsland. Via een luik naar de kelder en een trap aan de andere kant van het station konden ze in het donker naar Boxtel vluchten, waar verzetsmensen hen opvingen.

Plavuizen terug op hun plek

"Om de kelder ook mee te kunnen nemen in de verplaatsing, moesten we eerst de oude plavuizen en klinkers eruit halen", vertelt verplaatsingsvakman Bresser. "Die hebben we keurig bewaard en die worden natuurlijk weer teruggeplaatst."

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